ИК «Фридом Финанс»: Ожидаем высокий спрос на ОФЗ

Георгий Ващенко, начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс»:

Рынок продемонстрировал ралли. Индекс Мосбиржи взлетел на 40 пунктов, что стало вторым по величине дневным ростом в этом году. Лидерами роста и оборота стали акции X5 Retail (+4,15%). Лидерами снижения стали бумаги Транснефти (-2,47). Пара USD/RUB торговалась в диапазоне 63,50-64.

ОФЗ могут разобрать как горячие пирожки. Минфин продолжит предлагать длину, на аукционе будут бумаги с погашением в 2030 году. Вчера средневзвешенные ставки репо опустились ниже 6,5, а к вечеру и вовсе по ряду бумаг и вовсе приблизились к 6% на фоне прогноза аналитиков крупного инвестбанка, что в пятницу Банк России снизит ставку сразу на 0,5 п.п., но на этом не остановится, а до конца года может провести еще одно снижение. Через год ключевую ставку спрогнозировали в районе 5%. Мы полагаем, что среднесрочный прогноз по ставке имеет низкую надежность, но уровень в 5% достижим только при инфляции не выше 3%, что, на наш взгляд, маловероятно. Столь низкая инфляция никогда не держалась долго. Вместе с тем, прогноз и заседание ЦБ будут активно отыгрывать, и спрос на ОФЗ, вероятнее всего, будет высоким, более 50 млрд руб.

Ожидаем смешанную динамику. Прогноз по индексу Мосбиржи: 2750-2780 п. Ожидания по паре USD/RUB: 63,50-64,50. На локальном рынке в фокусе операционные результаты Ленты за 3-й квартал.