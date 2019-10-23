ИАЦ «Альпари»: Рынок вырос к максимумам за пять недель

Рынок акций во вторник остается в «зеленой» зоне и сохраняет настрой на повышение. Индекс МосБиржи поднялся к максимумам за пять недель, области 2786 пунктов, и на таком настроении вполне может пройти к 2790 пунктам. Индекс РТС растет к 1377 пунктам, завтра он способен подняться к 1385 пунктам в ближайшее время.

Акции «НорНикеля» вечером среагировали на новости о ЧП на руднике резким снижением, но так же быстро и восстановились в область 16398 руб. В бумаге сохраняется потенциал для повышения с целью 16500 руб. или чуть выше.

Нефть к вечеру дорожает более чем на 1%, но рубль невозмутим. По всей видимости, перспективы Центробанка в пятницу понизить ключевую ставку больше, чем обычно, удерживают отечественную валюту от резких движений. Доллар США торгуется по 63,74 руб., в среду может задержаться в коридоре 63,55-64,00 руб. Евро консолидируется около 70,97 руб., краткосрочный диапазон движений здесь — 70,85-71,25.

На площадке сейчас обсуждают, сможет ли доллар к концу недели упасть до 63 руб.? Теоретически ему мало что мешает это сделать, особенно если Банк России сократит ставку на консервативные 25 базисных пунктов и не станет будоражить рынки своей уверенностью в экономике. Но в текущих реальных экономических условиях доллару явно место в области 65-66 руб.

Анна Бодрова, старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»