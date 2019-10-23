Комментарии

ИАЦ «Альпари»: «Евромедведи» пробили трендовую линию

23 октября 2019

На торгах в Европе большинство валют находятся в минусе. Индекс доллара сменил направление с «юга» на «север», так как снизился аппетит к риску. Пара евро/доллар снизилась до 1,1130, фунт/доллар – до 1,2922. Трейдеры решили частично закрыть длинные позиции в ожидании результатов заседания британского парламента по Брекзиту.

Сейчас в ленте новостей три топ темы: Брекзит, сделка между США и Китаем, а также предстоящее заседание FOMC. Помимо этих трех, появилась в СМИ еще одна тема – дефицит бюджета Италии. Сегодня Еврокомиссия заявила, что проект бюджета Италии на следующий год вновь не соответствует требованиям ЕС. Обострение разногласий по данному вопросу может оказать негативное влияние на пару евро/доллар.

Для индекса доллара рост является восходящей коррекцией. При таком обилии новостей вряд ли быстро развернутся тренды. Я больше склонен увидеть на рынке качели, чем однонаправленное движение.

Если пара евро/доллар сохранит боковое движение до четверга, то можно рассмотреть повышение котировок до 1,12. Торопиться с покупками не стоит. Дождитесь сигналов на покупку от проверенных индикаторов. Если нет, то коррекция продолжится до 1,1085.

Владислав Антонов, аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»


/ СИА /
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