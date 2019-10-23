ИАЦ «Альпари»: С рублем ничего не происходит

С рублем сегодня снова ничего не происходит. Локально в рублевых парах наблюдаются колебания в диапазоне, отойди чуть назад и увидишь, что это просто консолидация.

Доллар США к середине дня балансирует около 63,68 руб. (-0,07%). Евро стоит на отметке 70,96 руб. (-0,06%). Все очень тихо и спокойно. Сегодня-завтра пара доллар/рубль может остаться в пределах 63,50-64,00, евро/рубль — 70,85-71,25. То есть совсем ничего нового.

Новостной поток более чем спокойный. Цены на сырье подрастают, но здесь тоже ничего не происходит за пределами того, что могло бы называться консолидацией. Баррель Brent поднимается на 0,6% и торгуется по $59,33, но вряд ли сегодня инвесторы повысят свою активность и выйдут за пределы $59-60.

Глобальные инвесторы пытаются нащупать какой-нибудь позитив, но пока ничего. Рубль сейчас находит опору в начинающемся очередном налоговом периоде в стране и предстоящем заседании Банка России. Появится что-то еще, думаю, валютные котировки тут же нам об этом сообщат.

Анна Бодрова, старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»