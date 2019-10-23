ИАЦ «Альпари»: Индекс МосБиржи проведет торги в коридоре 2760-2800 пунктов

Российские фишки утром во вторник в целом торгуются в «зеленой» зоне. Индекс МосБиржи и долларовый индекс РТС находятся в плюсе. Индекс МосБиржи проведет сегодняшние торги в коридоре 2760-2800 пунктов. Нефть сорта Brent торгуется по $59,27, прибавляя 0,53%. Рубль показывает слабый рост. Ожидаемый коридор на сегодня по паре доллар/рубль составляет 63,5-63,8, евро/рубль – 70,8-71,2. Евро/доллар – 1,114.

Количество долларовых миллионеров в России за год выросло со 172 тыс. до 246 тыс. человек. Данные на середину 2019 года представлены в докладе Global Wealth Report швейцарского банка Credit Suisse. В то же время число долларовых миллиардеров увеличилось с 74 до 110 человек. На 10% самых богатых жителей России приходится 83% всего личного благосостояния жителей страны. Этот показатель выше, чем в США (76%), где наблюдается один из самых высоких уровней концентрации богатства среди развитых стран.

По данным экспертов Credit Suisse, по этому показателю Россия также опережает Китай. Там на долю 10% самых обеспеченных граждан приходится 60% личного благосостояния всей страны. Аналитики отметили рост среднего уровня богатства на душу взрослого человека. Он увеличился с $19 997 до $27 381. При этом величину финансовых активов на душу взрослого населения в России оценили в $10 570, а нефинансовых в среднем в $19 530.

Цифры выглядят достаточно правдоподобно. Девальвация 2014 года обесценила труд россиян, однако позволила компаниям сохранить маржу. В недавний кризис ВВП упал менее чем на 3%, а реальные частные доходы на 11%. С финансами в России вообще все нормально. Дивиденды по акциям российских фишек растут год от года. В ноябре новую дивидендную политику должен объявить «Газпром». Дивидендная доходность в 10% по российским фишкам не является чем-то удивительным на современном фондовом рынке.

Резервы правительства столь велики, что оно может погасить обязательства в один клик мышки. Объявленная новая программа приватизация имеет своей целью снизить долю государства в экономики, с доходами бюджета и так все нормально. Курс рубля волатилен, однако не сильно изменился после валютного кризиса 2014 года. Снижение ключевой ставки ЦБ РФ толкает вверх котировки долговых бумаг.

Ну и, конечно, рынок акций. Рублевый индекс МосБиржи за 2018 год вырос на 12,3%, до 2369,33 пункта, долларовый индекс РТС снизился на 7,42%, до 1 068,72 пункта. Сейчас индекс МосБиржи – 2781 (+17%) , индекс РТС – 1376 (+29%).

Александр Разуваев, руководитель «Информационно-аналитического центра «Альпари»