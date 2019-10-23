Комментарии

Курсы валют ЦБ РФ на 23 октября: 63,7997 руб/доллар США и 70,9644 руб/евро

23 октября 2019
ЦБ РФ с 24 октября установил следующие официальные курсы валют:
  • 1 доллар США - 63,7997 руб.
  • 1 евро - 70,9644 руб.
  • 10 китайских юаней - 90,1839 руб.
Курс доллара США по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 0,1661 р. (0,26%).
Курс евро по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 0,0448 р. (0,06%).
Курс китайского юаня по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 0,3313 р. (0,37%).

/ СИА /
SIA.RU - Иркутский деловой портал

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.

Реклама на сайте

#ibrif: Байкальский риск-форум 2019
«Мы здесь навсегда». Как построить бизнес, который будет жить долго
«Битва за персонал». ИНК рассказала, где искать кадры быстрорастущим компаниям
Пожары и бизнес: как научиться жить и работать в условиях задымления
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все комментарии | Валюта | Деньги | Ценные бумаги