Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 23 октября: 3 043,1201 руб/1 г золота и 36,0600/1 г серебра ЦБ РФ с 23 октября установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 3 043,1201 руб.

1 грамм серебра - 36,0600 руб.

1 грамм платины - 1 816,7300 руб.

1 грамм палладия - 3 592,5400 руб. Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 13,0499 р. (0,43%) . Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 0,2800 р. (0,77%) . Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 13,8700 р. (0,76%) . Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 19,4700 р. (0,54%) .

dims

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/ СИА /

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