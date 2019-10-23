Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 23 октября: 3 043,1201 руб/1 г золота и 36,0600/1 г серебра
23 октября 2019
ЦБ РФ с 23 октября установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
- 1 грамм золота - 3 043,1201 руб.
- 1 грамм серебра - 36,0600 руб.
- 1 грамм платины - 1 816,7300 руб.
- 1 грамм палладия - 3 592,5400 руб.
Стоимость золота
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
13,0499 р. (0,43%).
Стоимость серебра
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
0,2800 р. (0,77%).
Стоимость платины
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
13,8700 р. (0,76%).
Стоимость палладия
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
19,4700 р. (0,54%).
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