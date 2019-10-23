Комментарии

ИАЦ «Альпари»: Евро/доллар: пара рискует упасть до 1,1087

23 октября 2019

На торгах в Европе основные валюты демонстрируют слабую смешанную динамику. Пара евро/доллар торгуется около поддержки 1,1110. Пара фунт/доллар нашла опору около 1,2840. «Британец» остается под давлением на фоне новой неопределенности с Брекзитом. Из-за этого золото подорожало до $1495. Рост сдерживается оптимизмом в отношении прогресса в переговорах между США и Китаем.

Китай планирует увеличить импорт товаров из США и поддерживать стабильность юаня. Отсутствие гневных твитов от Дональда Трампа, указывает на подготовку документов к заключению торгового соглашения.

Британские парламентарии отказались одобрить план принятия соглашения по Брекзиту, предложенный правительством. Теперь стоит открытый вопрос, на сколько ЕС одобрит продление переходного периода?

Евро стоит 1,1118. Я по-прежнему склоняюсь к снижению до 1,1087. Чтобы реализовался сценарий, продавцам нужно пройти уровень 1,1110.

Владислав Антонов, аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»


/ СИА /
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