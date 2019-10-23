ИАЦ «Альпари»: Конъюнктура для рубля нейтральна

Рубль сегодня чуть снижается в парах с иностранными валютами. К середине дня доллар США стоит 63,86 руб. (+0,2%). Евро растет на 0,1% и укрепляется до 70,98 руб.

В течение сегодняшней сессии «американец» может торговаться в границах 63,70-64,00 руб., евровалюта — в коридоре 70,70-71,10 руб. Все эти рамки рынку давно знакомы и привычны. Да, сегодня все то же самое, что мы видели и день, и два назад: колебания в весьма узких диапазонах, пока инвесторам не за что зацепиться во внешнем фоне.

Цены на нефть с утра росли, днем развернулись в противоположном направлении. Баррель Brent отступает сейчас к $59,21 (-0,8%), может просесть к промежуточной поддержке на $59,05, но ниже уйдет, только если данные по запасам окажутся еще более «медвежьими», чем ранее.

В остальном для рубля все ровно. Власти Гонконга отозвали тот самый скандальный законопроект об экстрадиции, что наращивало глобальные биржевые риски, а теперь их снижает. Великобритания не теряет надежды на Brexit в обозначенные сроки и со сделкой. Статистика из США выходит не очень, но инвесторы спокойны, потому что наблюдают за действиями Федрезерва. По сути конъюнктура вполне сбалансирована, и это неплохо для «россиянина».

Анна Бодрова, старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»