ИАЦ «Альпари»: Биржевые покупатели остаются в большинстве

Российский рынок акций закрывает сессию среды смешанно. Индекс МосБиржи подрастает, сегодня он уверенно вернулся к 2800 пунктам и прошел даже выше, но что там дальше? Этого не видно. Однако пока ничего плохого в окружающей конъюнктуре не случилось, поэтому у рублевого индикатора есть основания продолжать подъем. Индекс РТС чуть снижается, но его положение в области 1387 пунктов вполне устойчивое.

В четверг, если не случится ничего непредвиденного, индекс МосБиржи останется в рамках 2790-2825 пунктов, индекс РТС — в границах 1380-1390 пунктов. К пятнице биржевая активность может несколько сократиться, потому что рынок предпочтет дождаться фактов от ЦБ.

К вечеру нефть снова в плюсе. Баррель Brent поднялся к $60,1 (+0,7%), но в течение дня настроения тут здорово менялись, и рынок по-прежнему очень неустойчив. На сырьевой площадке обсуждают перспективы продления соглашения ОПЕК+ по заморозке нефтяной добычи на 2020 год тоже, и предпосылок для этого действительно предостаточно. Если это случится, баррель будет прочно зафиксирован в пределах $50-70.

Акции «Сургутнефтегаза», героя начала сентября, сегодня активно дорожают без фундаментальной поддержки. Котировки обыкновенных акций поднялись к многомесячным пикам, бумага тестирует 42,00 руб. и, пока есть спрос, имеет все шансы пробить этот рубеж. С покупками на волне роста, впрочем, все-таки стоит быть максимально осторожными.

Рубль к вечеру слегка отступает в парах с иностранными валютами, но здесь ничего не происходит ровно так же, как не происходило и вчера, и днем ранее. Доллар США торгуется в непосредственной близости от 64 руб., краткосрочно может оставаться в пределах 63,50-64,15. Евро вернулся незначительно выше 71 руб., ориентировочный диапазон колебаний в паре евро/рубль составляет 70,80-71,25.

Анна Бодрова, старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»