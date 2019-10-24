ПСБ: Регулятор продолжит снижение ставки, но может охладить ожидания

Недельные данные по инфляции показали рост среднесуточной инфляции. Расчетный годовой уровень инфляции стабилизировался около 3,9%. Тем не менее, продолжение тренда приведет к фиксации по итогам октября инфляции на уровне 3,8%, а по итогам 2019 года оценка инфляции сдвигается в сторону нижней границы нашего прогнозного диапазона 3,2%-3,5%. Можно было бы говорить про временный уход инфляции ниже таргета ЦБ, но по текущим оценкам индекс потребительских цен вернется к таргету не раньше 2021 года (прогноз на 2020 год 3,4%). Кроме того, мы наблюдаем устойчивое разрастание дефляционных процессов в производственном сегменте. Укоренение этой тенденции несет риски для экономического роста в среднесрочной перспективе.

Таким образом, Банк России будет вынужден продолжить цикл снижения ключевой ставки. Регулятор это не отрицает и допускает снижение ставки 25 октября сразу на 0,5 п.п. до 6,5%.

На этом фоне, прогнозы аналитиков смещаются в сторону «сверхагрессивного» снижения ключевой ставки. Ожидания рынка по реализации процентной политики Банка России «перегрелись».

На наш взгляд, регулятор может и должен охладить рыночные аппетиты. Денежно-кредитная политика достаточно сильно смягчается – растет профицит ликвидности, ускоренно снижается ключевая ставка, с 1 января 2020 года вводятся пониженные коэффициенты риска для кредитов юрлицам. Кроме того, бюджетная политика также наращивает стимулирующую функцию. В этих условиях «сверхагрессивное» снижение ключевой ставки несет риски для долгосрочной эффективности инструментов денежно-кредитной политики и может негативно сказаться на макроэкономической стабильности.

Мы считаем, снижение ключевой ставки на 0,5 п.п. в октябре равновероятным со сценарием двух снижений ставки на 0,25 п.п. до конца года. Если регулятор на октябрьском заседании использует ускоренный шаг (-0,5 п.п.), то с целью снизить давление на денежно-кредитную политику и сформировать условия для паузы в цикле снижения ставки.

На конец года прогноз ключевой ставки сохранен на уровне 6,5%. При условии дальнейшего распространения дефляционных процессов в экономике (что является признаком слабости спроса) мы видим пространство для снижения ставки до 6% к середине 2020 года.

Попов Денис, ПАО "Промсвязьбанк"