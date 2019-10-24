Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 24 октября: 3 065,0200 руб/1 г золота и 35,9700/1 г серебра ЦБ РФ с 24 октября установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 3 065,0200 руб.

1 грамм серебра - 35,9700 руб.

1 грамм платины - 1 835,8300 руб.

1 грамм палладия - 3 595,7600 руб. Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 21,8999 р. (0,72%) . Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 0,0900 р. (0,25%) . Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 19,1000 р. (1,05%) . Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 3,2200 р. (0,09%) .

dims

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/ СИА /

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