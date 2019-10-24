Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 24 октября: 3 065,0200 руб/1 г золота и 35,9700/1 г серебра
24 октября 2019
ЦБ РФ с 24 октября установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
- 1 грамм золота - 3 065,0200 руб.
- 1 грамм серебра - 35,9700 руб.
- 1 грамм платины - 1 835,8300 руб.
- 1 грамм палладия - 3 595,7600 руб.
Стоимость золота
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
21,8999 р. (0,72%).
Стоимость серебра
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
0,0900 р. (0,25%).
Стоимость платины
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
19,1000 р. (1,05%).
Стоимость палладия
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
3,2200 р. (0,09%).
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