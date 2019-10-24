ИАЦ «Альпари»: ЕЦБ сохранил ставки на прежнем уровне

На торгах в Европе основные валюты торгуются в минусе кроме японской йены. Евро в начале европейских торгов повышался до 1,1163 на фоне опубликованных французских индексов PMI в производственном секторе и сектору услуг. Они оказались выше прогноза и на них ростом отреагировали европейские фондовые индексы. Аналогичные индексы в Германии оказались ниже прогнозных значений. А так как Германия является локомотивом еврозоны, то курс вернулся обратно.

По итогам заседания Европейский Центральный Банк в очередной раз сохранил базовую процентную ставку без изменений на уровне 0,0%. Ставка по депозитам осталась на уровне -0,5%, ставка маржевого кредитования ЕЦБ 0,25%. С 1 ноября возобновляется программа количественного смягчения – европейский регулятор будет скупать облигации на сумму 20 млрд евро ежемесячно. Программа QE продлится вплоть до начала повышения процентных ставок.

Участники рынка никак не отреагировали на заседание. Пара евро/доллар торгуется на уровне 1,1121. На рынок сильное влияние оказывал всегда Марио Драги. Сегодня его последняя пресс-конференция и он эстафетную палочку передает главе МВФ Кристин Лагард. Если она станет президентом ЕЦБ, она окажется первой женщиной на этом посту. К Драги мы уже все привыкли, хотя он и удивлял нас своей непредсказуемость. Вовремя его пресс-конференция на рынке всегда повышалась волатильность, за что ему отдельное спасибо. Как участники рынка будут реагировать на нового главу ЕЦБ, неизвестно.

На пятницу запланировано немного экономических отчетов. Из них стоит обратить внимание на результаты исследования института Ifo в области деловой активности в Германии. Любые признаки макроэкономических проблем в Германии могут оказать отрицательное влияние на пару евро/доллар.

Владислав Антонов, аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»