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ИАЦ «Альпари»: Рубль дождется решений Центробанка

24 октября 2019

Рублевые пары днем в четверг стоят на месте, как приклеенные. Доллар США балансирует на отметке 63,95 руб., никак не меняясь. Евровалюта стабильна на уровне 71,14 руб.

Нейтральная картина в нефти сегодня мало кого интересует, но, тем не менее, спокойствие здесь позволяет инвесторам дождаться завтрашнего заседания Центробанка РФ. Баррель Brent сейчас почти не движется и завис около $61,19. Опубликованные накануне данные Минэнерго по запасам, которые за неделю чуть снизились, понравились инвесторам своей предсказуемостью. Сейчас в разгаре сезон снижения параметров запасов, в этом нет ничего необычного.

Результаты проведенного накануне аукцион Минфина по размещению ОФЗ, где бонды были раскуплены слету, а книга заявок оказалась переподписана в два раза, не впечатлили «россиянина». Все внимание на решения Банка России, и это вынуждает участников торгов не делать пока резких движений.

Сегодня с большой долей вероятности с рублем все так же ничего не произойдет, если внешний фон сохранится без изменений. Для доллара США это означает консолидацию в пределах узкого коридора 63,90-64,05 руб., для евровалюты — 71,00-71,25 руб.

Анна Бодрова, старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»


/ СИА /
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