ИК «Фридом Финанс»: В фокусе заседание ЕЦБ и квартальные отчеты

Ален Сабитов, аналитик ИК «Фридом Финанс»:

Фондовые индексы США 23 октября поднялись на 0,2-0,3%, хотя и провели почти весь день недалеко от равновесных значений. Лишь к концу сессии индикаторы сумели частично избавиться от негатива, вызванного слабыми квартальными результатами ряда крупных компаний. S&P500 удалось преодолеть отметку в 3000 пунктов. Энергетический сектор вышел в лидеры роста благодаря повышению цены на нефть. Также лучше рынка смотрелась обрабатывающая отрасль.

Мировые фондовые площадки сегодня преимущественно растут благодаря успешным результатам корпораций Microsoft и Tesla в США, а также Daimler и Nokia в Европе. Релизы этих компаний позволили инвесторам проигнорировать слабые экономические данные из ЕС по индексу деловой активности. К тому же инвесторы ждут заседания ЕЦБ, которое станет последним для Марио Драги в качестве председателя регулятора. Уходящий со своего поста 31 октября глава центрального банка, который спас евро от коллапса, может вновь призвать к активизации фискальных стимулов. Кроме того, вице-президент США Майк Пенс сегодня выступит с важной политической речью по Китаю, в которой будут содержаться сигналы о перспективах отношений двух стран.

Азиатские площадки на этом фоне показывают смешанную динамику. Японский индекс Nikkei и гонконгский Hang Seng прибавляют более 0,5%. Шанхайский CSI 300 торгуется в нуле. Европейские площадки в легком плюсе благодаря положительным корпоративным отчетам и снизившимся рискам жесткого Brexit.

Слабый спрос на безопасные активы сохраняется. Облигации немного растут в цене. Доходность 10-летних казначейских обязательств США колеблется около 1,75%. Золото торгуется без выраженной динамики и остается чуть ниже $1500 за унцию. Нефть резко выросла после данных о неожиданном снижении запасов в США. Цена Brent поднялась выше $61 за баррель. Таким образом, на рынке присутствует умеренный аппетит к риску. Ожидаем, что индекс S&P500 в ходе предстоящей сессии продолжит рост выше 3000 пунктов.

Из макроэкономической статистики стоит обратить внимание на данные по заказам на товары длительного пользования за сентябрь. Ожидается снижение показателей, что может быть вызвано сохраняющейся слабостью промышленности. К тому же результаты может подпортить забастовка работников General Motors.

До открытия рынка отчеты представят Comcast (CMCSA), 3M (MMM) и Twitter Inc (TWTR). Comcast и Twitter ожидают двухзначного роста выручки и EPS. Стриминговый бум положительно сказывается на бизнесе Comcast и способен поддержать акции компании. 3M (MMM) прогнозирует снижение прибыли при нулевой динамике продаж на фоне слабого спроса. Наиболее ожидаемыми сегодня будут квартальные результаты Amazon, которые выйдут после закрытия торгов. Рекордные продажи в Prime Day могут позволить компании показать рост выручки больше 20% и EPS выше 30%. Также после торгов отчитаются Visa и Intel. По Visa прогнозируется увеличение выручки на 12% и EPS на 28%. Intel, несмотря на ожидаемое снижение выручки и прибыли, может улучшить прогноз на этот год, если высокий спрос корпоративного сегмента сохранится. Это способно обеспечить котировки корпорации драйвером роста.

Техническая картина по индексу S&P500 выглядит умеренно оптимистичной. Вчера он вновь поднялся выше сопротивления в районе 3000 пунктов, что можно отнести к положительным моментам. Показатели RSI и MACD также находятся на значениях, способствующих продолжению позитивной динамики. Ключевым фактором для сохранения шансов на рост и обновление максимумов, на наш взгляд, станет способность индекса закрепиться выше 3000.