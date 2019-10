ИАЦ «Альпари»: Индекс МосБиржи проведет торги в коридоре 2810-2850 пунктов

Российские фишки утром в четверг в целом торгуются в «зеленой» зоне. Индекс МосБиржи и долларовый индекс РТС находятся в плюсе. Индекс МосБиржи проведет сегодняшние торги в коридоре 2810-2850 пунктов. Нефть сорта Brent торгуется по $60,92, теряя 0,41%. Рубль показывает динамику около нуля. Ожидаемый коридор на сегодня по паре доллар/рубль составляет 63,7-64,0, евро/рубль – 71,0-71,3. Евро/доллар – 1,114.

Наши фавориты «Газпром» и «Сургутнефтегаз» значительно лучше рынка. Вы не верите в распределение кэша «Сургута»? В 2005 году в либерализацию рынка акций «Газпрома» также никто не верил. Когда продавать «Сургут»? Когда его капитализация сравняется с денежной позицией, которая, напомним, составляет $51 млрд. Какие будут дивиденды по привилегированным акциям за 2019 год? Знать бы какой будет доллар. Мы грубо оцениваем размер дивидендов в 3,5 руб. на акцию.

Россия заняла 28-е место в мировом рейтинге легкости ведения бизнеса (Doing Business), набрав 78,2 балла. В прошлом году в рейтинге Всемирного банка Doing Business Россия заняла 31-е место. Президент РФ Владимир Путин в майских указах 2012 года поставил задачу перед властями повысить место России в рейтинге Doing Business со 120-го в 2011 году до 50-го в 2015 году и до 20-го места в 2018 году. Ближайшими соседями России в рейтинге-2019 стали Австрия (27 место, 78,7 балла) и Япония (29 место, 78 баллов). На первом месте в рейтинге Doing Business 2019 года находится Новая Зеландия (86,8 балла), на втором – Сингапур (86,2 балла), на третьем – Гонконг (85,3 балла).

Конечно, любой рейтинг субъективен, мы уже привыкли, что в различных западных рейтингах для России вводится политический дисконт. Однако, Всемирный Банк всегда объективен, его рейтингу можно доверять. Если политический дисконт и присутствует в рейтинге, то очень незначительный. В заключение стоит сказать, что по размеру ВВП по ППС Россия занимает шестое место в мире и первое/второе в Европе.

По информации из деловых кругов, визит Владимира Путина на Ближний Восток и приём, который ему был там оказан, свидетельствуют о том, что Россия заняла уникальное место в разрешении международных конфликтов в этой части мира. Так оцениваются достигнутые договорённости между РФ и Саудовской Аравией, а также ОАЭ. В свете этого возникают новые возможности для урегулирования кризиса на севере Сирии, хотя главным итогом можно считать достигнутое секретное взаимопонимание по ценовым аспектам нефтяных рынков.

Кроме того, между Россией и Саудовской Аравией заключено около трёх десятков соглашений на $2 млрд, которые будут переведены в Россию через Фонд прямых инвестиций Кирилла Дмитриева. Мы давно отмечали, что Россия имеет шансы стать фабрикой технологий для всего незападного мира, прежде всего, это касается оборонного комплекса и атомной промышленности. И мы рады, что в этом отношении есть серьезные успехи. Безопасность – уникальный товар, даже более уникальный, чем нефть и газ. И она стоит дорого.

Александр Разуваев, руководитель «Информационно-аналитического центра «Альпари»