ИАЦ «Альпари»: Рублю комфортно около уровня 64 руб. за доллар США

В среду, 23 октября, торги по рублевым парам завершились ростом. Пара доллар/рубль повысилась на 0,34%, до 63,95 руб., евро/рубль – на 0,33%, до 71,14 руб., фунт/рубль – на 0,50%, до 82,53 руб.

Торги на Мосбирже открылись ростом по иностранным валютам на фоне снижения цен на нефть и ожиданиях, что Банк России на пятничном заседании снизит ключевую ставку сразу на 50 б.п. Осторожность Банка России способна оказать поддержку российской валюте в конце недели.

На американской сессии поддержку российской валюте оказывал нефтяной рынок. Цена на нефть марки Brent ускорила рост после публикации данных о сокращении запасов нефти в США. Согласно отчету Минэнерго США, на неделе 12-18 октября запасы нефти уменьшились на 1,7 млн баррелей, до 433,2 млн баррелей (прогноз был +1,725 млн баррелей), запасы бензина – на 3,1 млн баррелей, до 223,1 млн баррелей (прогноз был 2,1 млн баррелей), запасы дистиллятов – на 2,7 млн баррелей, до 120,8 млн (прогноз был -2,8 млн баррелей). Добыча нефти в США осталась на прежнем уровне, составив 12,6 млн баррелей в сутки.

В четверг, 24 октября, на торгах в Азии баррель Brent подешевел на 0,34%. Цена корректируется после роста на американской сессии, поэтому откат может быть проигнорирован участниками рынка на открытии торгов.

После роста пары доллар/рубль выше 63,80 руб. давление на российскую валюту возросло на технических факторах (пробой трендовой линии на часовом периоде). Считаю, что это первый звоночек к ослаблению рубля.

В центре внимания трейдеров остаются торговые переговоры между США и Китаем, неопределенность с Brexit, а также предстоящее заселение FOMC. В связи с этим делать выводы о начале новой фазы ослабления рубля преждевременно. Видно, что участники рынка начали фиксировать прибыль от его недавнего роста, но рост пары был незначительным. Контрольным уровнем сопротивления является 64,05 руб. Закрытие дня выше него буду расценивать как начало восходящей коррекции в паре доллар/рубль с целями 65,45 руб. и 64,60 руб.

Владислав Антонов, аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»