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ИАЦ «Альпари»: Валютная пара EUR/USD - трейдеры в ожидании заседания ЕЦБ

24 октября 2019

В среду, 23 октября, торги по евро завершились небольшим ростом. Цена ищет точку баланса в преддверии заседания ЕЦБ и неопределённости по Брекзиту. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сказал президенту ЕС Дональду Туску о том, что он не хотел бы вновь откладывать Брекзит. Он думает, что договор все еще может быть принят парламентом Великобритании до окончания текущего месяца.

Уровень 1,1110 устоял. От него цена восстановилась до 1,1142. По-прежнему не вижу факторов для укрепления евро перед заседанием ЕЦБ и пресс-конференцией главы ЕЦБ Марио Драги. На сегодня это ключевые события дня. Участники рынка прекрасно понимают, что из-за торговых войн мировая экономика замедлила темпы роста, поэтому от Драги никто не ожидает «ястребиного» тона.

Помимо заседания ЕЦБ в центре внимания трейдеров остаются торговые переговоры между США и Китаем, неопределенность с Брекзитом, а также предстоящее заселение FOMC. Куда евро полетит во время выступления Марио Драги, никто не знает. Все идет к тому, что продавцы перекроют зону 1,1110-1,1087. На данный момент не вижу сигналов для покупки евро, тем более перед важными событиями.

С 10:15 по 12:30 мск выйдут индексы деловой активности в секторе услуг и производственной сфере за август во Франции, Германии, и еврозоне.

В 13:30 мск Британия сообщит об изменении одобренных заявок на ипотечные кредиты за сентябрь.

В 14:45 мск ЕЦБ огласит решение по процентной ставке. В 15:30 мск состоится пресс-конференция ЕЦБ.

В 15:30 мск США объявят об изменении объема заказов на товары долгосрочного пользования за сентябрь и числа первичных обращений за пособием по безработице.

В 16:45 мск США опубликуют индекс деловой активности в производственном секторе и индекс PMI для сферы услуг за октябрь.

В 17:00 мск США заявят об изменении объема продаж новостроек за сентябрь.

Владислав Антонов, аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»


/ СИА /
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