ИАЦ «Альпари»: Нефтяное ралли не повлияло на рубль

В среду, 23 октября, рубль как будто бы забыл дорогу «на север», то есть наверх, отступив перед долларом и евро. К закрытию торгов среды курс доллара США расчётами «на завтра» вырос на 22 коп. (+0,34%), до 63,95 руб. Курс евро вырос чуть сильнее, на 26 коп. (+0,36%), до 71,17 руб.

Вероятнее всего, негативом для «россиянина» стала новость от глобального рейтингового агентства Moody’s о снижении прогноза рейтинга банковской системы России с «позитивного» до «стабильного». Агентство отмечает, что на снижение прогноза влияет замедление темпов экономического роста в России. Напомним, что ранее эксперты агентства Moody’s снизили прогноз по росту российского ВВП в 2019 году с 1,6% до 1,2%. Рынок воспринял новость достаточно негативно. Кроме того, ожидаемое снижение Банком России ключевой процентной ставки уже в ближайшую пятницу также оказывает дополнительное негативное давление на рубль.

А вот цена на нефть Brent в среду мощно выросла на 2,53%, до $60,8 за баррель. Основным драйвером роста цены стало снижение коммерческих запасов нефти в США за прошлую неделю на 1,7 млн баррелей, хотя рынок ожидал роста запасов более чем на 2,3 млн баррелей. Агентство Reuters в среду сообщило, что на встрече стран-участниц «ОПЕК+» в декабре может рассматриваться вопрос о дополнительном сокращении добычи нефти. Но на курс рубля нефтяное ралли в среду не оказало влияния. Сегодня с утра нефть опять начала дешеветь, баррель Brent снижается на 0,36%.

Полагаем, что при открытии торгов рубль может показать разнонаправленную динамику. Повышаем прогноз по курсу доллара до 63-64,5 руб., а по курсу евро — до 70,8-71,5 руб.

Наталья Мильчакова, заместитель руководителя «Информационно-аналитического центра «Альпари»