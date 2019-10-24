ПСБ: Сегодня рассчитывать на сильную динамику не стоит

Настроения на глобальных рынках к концу недели остается слабо-позитивными. Центральная тема последних дней – Brexit по-прежнему не решена, но стремление Великобритании отложить выход из ЕС скорее всего будет поддержано участниками блока, т.к. выход без соглашения будет слишком болезненным для европейской экономики. Таким образом, вероятность жесткого сценария несколько снизилась, что добавляет оптимизма.

Испортить настроение участников рынка сегодня способен выход предварительных индексов деловой активности (PMI) в секторе промышленности и услуг в ЕС и США. После обновленных в сторону понижения прогнозов МВФ по росту мировой и европейской экономике публикация слабой статистики еще больше убедит инвесторов в приближающейся рецессии и негативно скажется на динамике фондовых индексов.

Другим важным событием дня сегодня станет последнее под предводительством М. Драги заседание ЕЦБ, от которого, впрочем, мы не ждем серьезных изменений текущего монетарного курса или риторики. Европейский регулятор в сентябре уже принял внушительный пакет стимулов, поэтому пространства для новых действий не так много. Участники рынков сейчас скорее настраиваются на заседание ФРС, которое состоится на следующей неделе.

Что же касается российского рынка, то индекс МосБиржи большую часть вчерашних торгов не показывал выразительной динамики, но к концу дня благодаря росту котировок Лукойла и Сургутнефтегаза смог уйти за отметку в 2800 пунктов. Мы сохраняем умеренно оптимистичный взгляд на перспективы индекса Мосбиржи на фоне общих ожиданий снижения процентных ставок и слабо-позитивного внешнего фона и в среднесрочной перспективе видим возможности для выхода на новые максимумы. Однако сегодня рассчитывать на сильную динамику не стоит, по нашему мнению, индекс МосБиржи попытается закрепиться в диапазоне 2800-2850 пунктов. Из корпоративных событий выделим публикацию отчетности НЛМК и операционных результатов Полиметалл.

Роман Антонов, ПАО Промсвязьбанк