ИАЦ «Альпари»: Четверг — день оптимистов на рынке

На российском рынке акций под вечер четверга взрыв оптимизма. Оттого, что в мире не происходит ничего особенно печального, участники торгов решили покупать. Недооцененность отдельных бумаг тут сыграла на руку бенчмаркам. Индекс МосБиржи на этом фоне обновил сегодня рекордный уровень на отметке 2864 пункта. Это восьмая подряд сессия прироста рублевого индикатора. Индекс РТС вырос до 1407 пунктов.

Как и ожидалось, акции «Сургутнефтегаза» сегодня остались в плюсе и тащат за собой весь рынок. Бумаги поднимались в моменте выше 43,47 руб., но к вечеру торгуются по 42,93 руб., что тоже неплохо. Это тоже многомесячные максимумы, и сохранение спекулятивного интереса к этим бумагам может позволить позже обновить их еще не раз. Завтрашняя сессия будет показательной: если ближе к вечеру рынок начнет здесь фиксировать прибыль, значит, спекулянтов в бумаге больше, чем стратегического интереса.

Акции «Норильского никеля» сегодня обновили пики на уровне 17000 руб. К этому рубежу рынок давно стремился, и парадокс в том, что вчерашняя трагедия на руднике никак не помешала росту котировок. Сейчас рынок попробует зацепиться выше 16990 руб., чтобы продолжать идти вверх. Новой целью подъема теперь может стать 17055 руб., если внешний фон не помешает.

Рубль продолжает двигаться с большой осторожностью — рынок ждет, что именно решит в пятницу ЦБ и на какую величину понизит ключевую ставку. Ярким аккордом было бы сокращение ставки на 50 базисных пунктов и пауза до января. Но посмотрим, что решит сам регулятор. Доллар США к вечеру поднялся чуть выше 64 руб., пока останется в пределах 63,80-64,15 руб., после полудня в пятницу волатильность увеличится в разы. Евро продолжает балансировать вокруг 71,12 руб., где пока и сохранит позиции.

Анна Бодрова, старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»