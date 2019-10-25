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ИАЦ «Альпари»: Валютная пара EUR/USD - ближайшая цель 1,1083

25 октября 2019

В четверг, 24 октября, торги по евро завершились небольшим ростом. Пара снизилась до 1,1093. Высокая волатильность наблюдалась в начале европейской сессии и во время пресс-конференции Марио Драги после заседания ЕЦБ.

В четверг европейский регулятор оставил процентную ставку без изменений, а Марио Драги в ходе выступления подчеркнул, что понижательные риски, вялая инфляция и замедление темпов экономического роста в регионе стали более явными.

Продавцам не хватило шести пунктов, чтобы полностью перекрыть зону нестабильности по профилю объема за 17 октября. По прогнозу жду теста 1,1083. Ниже проходит трендовая линия, поэтому ее пробой с первого раза не рассматривал. Через 1,1120 проходит балансовая линия. От зоны 1,1120-1,1125 жду разворот вниз и снижение до 1,1083. После вчерашних перекрытых «бычьих» свечек совсем не хочется покупать евро.

Макроэкономический календарь на сегодня скудный. Если что и вызовет движение, то это три индекса IFO: индикатор условий деловой среды, индикатор оценки текущей ситуации и индикатор экономических ожиданий. Оказывают влияние на евро, если фактические значения сильно отклонятся от прогноза.

В 11:00 мск Германия представит индикатор условий деловой среды от IFO, индикатор оценки текущей ситуации от IFO и индикатор экономических ожиданий от IFO за октябрь.

В 17:00 мск в США выйдет индекс настроений потребителей от Университета Мичигана за октябрь.

В 20:00 мск Baker Hughes опубликует отчет по количеству активных буровых установок по добыче нефти.

Владислав Антонов, аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»


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