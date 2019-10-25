ИАЦ «Альпари»: Рынки ждут решения Банка России по ключевой ставке

Сегодня, в пятницу, 24 октября, курс рубля начал укрепляться. На открытии торгов рубль дорожает к доллару на 0,1%, к евро – на 0,045%. Российский фондовый рынок, в отличие от рубля, пока не растёт, открывшись в небольшом минусе. Индекс РТС снижается на 0,14%, рублёвый индекс МосБиржи падает на 0,31%. На открытии лидируют в росте акции «Россетей» (+1,07%), а также «МТС» и «Яндекса», более чем на процент снижаются в цене бумаги «ИнтерРАО» и группы Polymetal.

Сегодня в 13:30 (мск) Банк России объявит решение совета директоров регулятора по ключевой процентной ставке. У консенсуса аналитиков практически нет сомнений в том, что на сегодняшнем заседании процентная ставка будет снижена, однако, эксперты расходятся во мнениях, на какую величину ЦБ РФ снизит ставку – на 0,25 или на 0,5 процентного пункта?

Мы полагаем, что регулятор снизит ключевую ставку на 0,5 п.п., с текущих 7% до 6,5%, так как годовая инфляция в сентябре замедлилась до 4%, а темпы роста ВВП в текущем году остаются всё ещё ниже ожидаемых правительством. Реакция рубля на решение ЦБ может, как это нередко бывает, оказаться парадоксальной. Для фондового рынка снижение процентной ставки может оказаться позитивным.

Накануне, в четверг, Европейский центральный банк оставил без изменений процентную ставку на нулевом уровне, а ставку процента по депозитам на отрицательном уровне в -0,5%. Тем не менее, уходящий глава ЕЦБ Марио Драги на пресс-конференции подчеркнул необходимость и важность проведения стимулирующей денежно-кредитной политики. Напомним, что с 1 ноября ЕЦБ возобновит покупку активов на открытом рынке на сумму в 20 млрд евро в месяц.

Цена на нефть Brent в четверг выросла на 0,65%, до $61,2 за баррель. Прогнозы Международного энергетического агентства, обнародованные вчера на энергетическом форуме в Вероне о том, что спрос на нефть в Азии к 2040 году вырастет на 300 млн тонн или на 20%, отчасти создали позитивный фон на нефтяном рынке. Сегодня с утра цена на нефть умеренно растёт, баррель Brent прибавляет в стоимости почти 0,1%.

Мы сохраняем на сегодня прогноз по курсу доллара в 63-64,5 руб., а по курсу евро повышаем прогноз до 71-72 руб. Наш прогноз до конца дня по индексу РТС составляет 1400-1430 пунктов, по индексу МосБиржи — 2830-2870 пунктов.

Наталья Мильчакова, заместитель руководителя «Информационно-аналитического центра «Альпари»