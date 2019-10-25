Комментарии

ИК «Фридом Финанс»: В фокусе заседание Банка России

25 октября 2019

Георгий Ващенко, начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс»:

Рынок усилил темпы роста. Закрытие индекса РТС было максимальным за пять лет, а индекс Мосбиржи обновил максимум после седьмого дня роста. Лидерами второй день подряд стали акции Сургутнефтегаза (+8,41%). Лидерами снижения стали бумаги Мечела (-2,04). Пара USD/RUB поднялась выше отметки 64 несмотря на рост нефти.

В центре внимания – заседание Банка России. Мы ожидаем, что регулятор снизит ставку на 0,25 п п. и обозначит вероятность ее дальнейшего снижения «на одном из ближайших заседаний». Поначалу участники рынка восприняли слова Эльвиры Набиуллиной «о готовности к решительным действиям» с излишним оптимизмом, в результате чего доходность коротких ОФЗ кратковременно опускалась ниже 6%, а длинный выпуск на аукционе расхватали целиком с огромной переподпиской. Но вчера возобладал здоровый консерватизм. Оценка регулятора в отношении инфляции не поменялась, к концу года она останется в диапазоне 4-4,5. Спред между доходностью рублевых и долларовых облигаций ниже инфляции и может расшириться, причем в обе стороны. Поэтому резервов для понижения ставки более чем на 0,25 п.п. у ЦБ сейчас не просматривается.   

Ожидаем смешанную динамику. Будут лидировать акции нефтегазового сектора, но крупных покупок перед выходными не ожидаю. Прогноз по индексу Мосбиржи: 2850-2900 п. Ожидания по паре USD/RUB: 63,50-64,50. В фокусе результаты Yandex N.V. за 3-й квартал.


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