ИАЦ «Альпари»: Рубль сдал позиции на фоне общего укрепления доллара

В четверг, 24 октября, торги по рублю закрылись смешанно. Он подешевел к доллару США, укрепился к евро и фунту. Пара доллар/рубль повысилась на 0,19%, до 64,07 руб. Пара евро/рубль снизилась – на 0,04%, до 71,12 руб., фунт/доллар – на 0,25%, до 82,33 руб.

Торги на Мосбирже открылись снижением по рублевым парам, и на американской сессии рубль сдал позиции доллару США на фоне его укрепления. Стоит заметить, что российская валюта ослаблялась на дорожащей нефти. Видимо, участники рынка фиксировали прибыль от коротких позиций перед сегодняшним заседанием Банка России, на котором ключевая ставка может быть снижена сразу на 50 базисных пунктов.

Цены на нефть марки Brent повышались до $61,88 за баррель. Росту котировок способствовал последний отчет Минэнерго США, который зафиксировал снижение запасов нефти в США. Однако сохраняются опасения в отношении мирового экономического роста и спроса на энергоносители.

В пятницу, 25 октября, на торгах в Азии нефть торгуется в минусе на 0,20%. С технической точки зрения у покупателей дорога свободна до $67,40, но нет драйверов для ускорения, чтобы потом цена по инерции добралась до обозначенного уровня. Вечером Baker Hughes представит отчет по активным нефтяным платформам в США.

Пара доллар/рубль поднялась выше 64,05 руб. Для меня он был контрольной точкой, поэтому перед выходными вероятен рост до 64,35. Если на торгах в Европе усилится давление на нефтяной рынок, а ЦБ понизит ставку на 50 б.п, то рубль может ослабиться до 64,50 руб. Рассмотрел худший сценарий для него. Если цена вернется под 63,90 руб., тогда от пары доллар/рубль стоит ожидать консолидации в диапазоне 64,20-63,67 еще пару торговых дней.

Владислав Антонов, аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»