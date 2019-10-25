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Курсы валют ЦБ РФ на 25 октября: 63,9966 руб/доллар США и 71,1194 руб/евро

25 октября 2019
ЦБ РФ с 26 октября установил следующие официальные курсы валют:
  • 1 доллар США - 63,9966 руб.
  • 1 евро - 71,1194 руб.
  • 10 китайских юаней - 90,5006 руб.
Курс доллара США по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 0,1366 р. (0,21%).
Курс евро по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 0,0206 р. (0,03%).
Курс китайского юаня по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 0,1753 р. (0,19%).

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