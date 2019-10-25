Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 25 октября: 3 056,8301 руб/1 г золота и 35,9900/1 г серебра
25 октября 2019
ЦБ РФ с 25 октября установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
- 1 грамм золота - 3 056,8301 руб.
- 1 грамм серебра - 35,9900 руб.
- 1 грамм платины - 1 886,8400 руб.
- 1 грамм палладия - 3 580,6899 руб.
Стоимость золота
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
8,1900 р. (0,27%).
Стоимость серебра
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
0,0200 р. (0,06%).
Стоимость платины
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
51,0100 р. (2,78%).
Стоимость палладия
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
15,0700 р. (0,42%).
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