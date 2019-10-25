ИАЦ «Альпари»: Пятница на рынке - достойный аккорд бурной недели

На этой неделе российский фондовый рынок обновил максимумы. Индекс МосБиржи поднимался до 2877 пунктов, опираясь на внутренние импульсы и спокойный внешний фон. В пятницу рублевый индикатор чуть скорректировался, но это и неудивительно ввиду обновления рекордов и фактора предстоящих выходных. Индекс РТС неплохо себя чувствует около 1410 пунктов, он начнет следующую неделю вблизи этого значения.

Акции «Сургутнефтегаза» третий день бьют рекорды жизнестойкости. Проще всего сказать «не знаю» в ответ на вопрос, что именно происходит с бумагой, потому что реально фундаментальных поводов для ралли тут нет, а в качестве вероятных причин можно притянуть за уши все, что угодно. Возможность активной работы дочерней структуры «Сургутнефтегаза» со свободными финансами была бы самым красивым и перспективным поводом для разгона стоимости ценных бумаг, но увы - если эта инсайдерская информация и существует, рядовым инвесторам о ней ничего не известно. Бумага сегодня поднялась выше 47 руб., ориентиры выше могут находиться где угодно - и на уровне 48 руб., и в области 50 руб. Как бы то ни было, акции и ранее выглядели недооцененными, но запрыгивать в вагон быстро идущего поезда сейчас достаточно опасно.

Бумаги «Новатэка» в пятницу оказались среди лидеров снижения. Ни новости о возможном повышении дивидендной планки, ни разговоры об отказе от доллара в экспортных платежах для снижения страновых рисков не поддержали бумагу. Поддержка находится на отметке 1316 руб., и если по итогам дня акция пройдет ниже, у «медведей» будет шанс двинуться далее к 1300 руб.

Рубль и его поклонники сегодня с оптимизмом восприняли яркий шаг ЦБ РФ, который понизил ключевую ставку сразу на 50 базисных пунктов - впервые с 2017 года. Понятно, что инфляция регулятора радует, а сокращение инфляционных ожиданий населения - тем более. Однако с большой долей вероятности сейчас можно говорить о том, что дальше последуете пауза на пару месяцев.

Доллар США закрывает неделю около 63,84 руб., может консолидироваться далее в пределах 63,60-64,15 руб. Евровалюта сползла к 70,80 руб., краткосрочный коридор колебаний тут - 70,60-71,35.

Анна Бодрова, старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»