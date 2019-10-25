ИАЦ «Альпари»: Фондовый рынок на будущей неделе - обратим внимание на «НОВАТЭК»

На российском фондовом рынке в октябре возобновился рост. Так, за месяц индекс МосБиржи отыграл прошлые потери и взлетел на 4,4%, до 2877,05 пунктов. А индекс РТС вырос за месяц почти так же, на 4%, до 1413,63 пунктов. Стабильная макроэкономическая ситуация и отсутствие новых санкций вновь пробудили интерес инвесторов, в том числе международных, к российскому рынку. А что же повлияет на наш рынок на будущей неделе?

Неоднозначные дивиденды привлекательной «Северстали»

В понедельник, 28 октября, закроется реестр акционеров «Северстали» для участия во внеочередном общем собрании. Компания сообщила, что ВОСА состоится в форме заочного голосования бюллетенями, приниматься заполненные бюллетени эмитентом будут до 22 ноября 2019 г. включительно. На повестке дня ВОСА будет только один вопрос – об одобрении промежуточных дивидендов по итогам 9 месяцев 2019 г. Напомним, что «Северсталь» является одним из немногих российских эмитентов, регулярно выплачивающим дивиденды по итогам каждого отчётного квартала. Совет директоров рекомендует акционерам одобрить дивиденды по итогам 9 месяцев текущего года в размере 27,47 руб. на акцию. По сравнению с аналогичным периодом 2018 года размер дивиденда на акцию понизился на 38%, что связано с реализацией эмитентом масштабной инвестиционной программы в 2019 году. Тем не менее, дивидендная доходность по акциям «Северстали» за 9 месяцев текущего года составит, по нашим расчётам, 3,1%, что не так уж плохо на фоне замедления инфляции. Наша целевая цена по акциям «Северстали» составляет 1000 руб. за бумагу, рекомендуем «покупать» акции в годовом горизонте.

«Магнит» покажет не лучшие результаты за 9 месяцев

В октябре уже стартовал сезон отчётностей компаний по международным стандартам за 3 квартал и 9 месяцев текущего года. Так, во вторник, 29 октября, финансовую отчетность по МСФО за 9 месяцев и за 3 квартал 2019 г. представит крупная розничная торговая сеть «Магнит». Напомним, что по итогам 1 полугодия текущего года «Магнит» увеличил выручку в годовом выражении на 10,5% до 658 млрд руб., однако выручка без учёта открытых новых магазинов у сети выросла всего на 1,1%, а чистая прибыль упала на 45% до 9,8 млрд руб. Полагаем, что снижение чистой прибыли в годовом выражении за полугодие стало результатом затрат на обустройство вновь открываемых магазинов, и этот фактор будет оказывать негативное давление на результаты за 9 месяцев 2019 г. Наша целевая цена по акциям «Магнита» составляет 3700 руб. за акцию, рекомендация - «покупать» бумаги с перспективой на год.

«НОВАТЭК» может опять обрадовать

В среду, 30 октября, свои финансовые результаты по МСФО за 3 квартал и 9 месяцев 2019 г. опубликует «НОВАТЭК». Напомним, что за 1 полугодие 2019 г. эмитент показал очень сильные результаты. Выручка «НОВАТЭКа» за 1 полугодие выросла в годовом выражении на 21% до 454 млрд руб., а чистая прибыль сенсационно взлетела на 500% до 451 млрд руб. (то есть рентабельность по чистой прибыли у «НОВАТЭКа» по итогам 1 полугодия была почти 100%-ной!). Однако стоит отметить, что этот выдающийся финансовый результат был получен компанией не в операционной деятельности, а от продажи 10%-ной доли в перспективном проекте «Арктик СПГ-2» китайской и японской корпорациям. От этой сделки «НОВАТЭК» уже получил прибыль в размере почти 309 млрд руб., нашедшую отражение в отчетности за 1 полугодие, но так как сделка была окончательно закрыта только в июле, то по итогам 9 месяцев 2019 г. чистая прибыль компании может быть ещё больше. Наша целевая цена акции «НОВАТЭКа» составляет 1500 руб., рекомендуем «покупать» акции.

На будущей неделе ожидаем движений индекса РТС в рамках 1400-1450 пунктов, а индекса МосБиржи в диапазоне 2830-2890 пунктов.

В нижеследующей таблице можно ознакомиться с указанными выше и другими важными событиями предстоящей недели.

Наталья Мильчакова, заместитель руководителя «Информационно-аналитического центра «Альпари»