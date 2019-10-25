ИАЦ «Альпари»: QE или не QE – вот в чём вопрос

Предстоящая неделя может оказаться одной из самых «горячих» в 2019 году, судя по количеству важных событий и ожидаемых политических новостей. Но особо «горячими» могут стать поздний вечер среды и особенно четверг. Неудивительно: в эти дни целых три центральных банка развитых стран принимают решения по процентным ставкам, в том числе, своё решение обнародует американская ФРС. А в четверг, 31 октября, внимание всего мира будет приковано к Великобритании и её решению об осуществлении Брекзита или о его новой отсрочке.

Итак, в среду, 30 октября, в 21:00 (мск) американский Федрезерв объявит решение по процентной ставке. Консенсус американских аналитиков считает, что комитет по открытым рынкам ФРС с вероятностью 88% ещё раз снизит ставку на 25 базисных пунктов, до 1,5-1,75%. Напомним, что ещё в середине октября ФРС запустила программу покупки активов на открытом рынке на сумму в $60 млрд в месяц, которую глава Федрезерва Джером Пауэлл очень просил не называть новой программой количественного смягчения (QE).

Однако финансовые рынки уверены, что на самом деле это и есть количественное смягчение. Трудно предполагать иное, особенно с учётом раздутого госдолга и очень высокого дефицита бюджета США, которые надо платить и финансировать; выхода США из ДРСМД и, соответственно, начала нового витка гонки вооружений (в которой на этот раз рискуют проиграть именно США), а также президентских выборов 2020 года, где Дональд Трамп надеется одержать победу.

Одним словом, на все огромные амбиции Трампа, в том числе и на то, чтобы сохранить президентский пост, требуются большие деньги. И где их взять, если не запустить печатный станок? По мнению ряда международных экспертов, скрытая эмиссия долларов уже происходит, и, действительно, в сегодняшних условиях, вероятно, более точной характеристикой происходящего в монетарной политике США является денежная эмиссия, а не QE. Но в любом случае нужно дождаться решения ФРС.

Также следует обратить внимание на то, что 30 октября в 15:30 (мск) в США выйдет первая предварительная оценка темпов роста американского ВВП в третьем квартале 2019 года. Аналитики предсказывают, что в годовом исчислении темпы роста ВВП США за третий квартал замедлились с 2% до 1,6%. И если данные совпадут с прогнозом или, тем более, окажутся хуже прогноза, президент Трамп получает дополнительный аргумент для обоснования своей неоднократно выраженной в Twitter позиции о том, что ФРС, по его мнению, делает очень мало для стимулирования производства и реального сектора экономики США.

Что же остаётся делать ФРС во главе с господином Пауэллом, который был рекомендован на эту должность самим президентом Трампом? Теперь трудно предположить, что американский регулятор не будет следовать своим же анонсам о смягчении монетарной политики, однако, можно предположить, что в доступных всему миру сопроводительных комментариях и на пресс-конференции, которую также будет слушать или читать весь мир, руководство Федрезерва может всячески оговариваться примерно в таком контексте: «да, это и есть QE, только, пожалуйста, вы его так не называйте и вообще никому не говорите, что мы смягчаем монетарную политику».

На фоне прикованного к решению ФРС внимания всего мира почти незамеченными останутся решения по процентным ставкам, которые обнародуют Банк Канады также в среду, 30 октября, только в 17:30 (мск), и Банк Японии рано утром в четверг, 31 октября. С очень высокой вероятностью Банк Канады предсказуемо сохранит процентную ставку на уровне в 1,75% (причём если ФРС примет решение о снижении своей ставки, то процентные ставки в США и Канаде почти уравняются, если говорить о верхней границе коридора американских ставок). Банк Японии тоже, скорее всего, оставит процентную ставку неизменной на отрицательном уровне в -0,1%.

Для японской экономики, по всей видимости, отрицательные ставки пока являются комфортными, хотя недавно в глобальном инвестбанке J.P.Morgan Chase высказывалось мнение, что сохранение центральными банками некоторых стран процентных ставок на отрицательном уровне – «плохая идея». И, конечно, это был небольшой выпад в адрес именно Банка Японии, так как, хотя в Швейцарии процентная ставка тоже отрицательная, но, во-первых, не настолько низкая, как в Японии, во-вторых, швейцарская экономика в последние годы гораздо более стабильна, чем экономика Японии, которая сравнительно недавно выбралась из длительного спада.

В четверг, 31 октября, весь мир, наконец, узнает, останется ли Великобритания в Евросоюзе ещё на какое-то время или покинет его без дальнейших проволочек, и, возможно, «без сделки», то есть без всяких дополнительных условий и соглашений с ЕС? Ситуация пока выглядит такой же непредсказуемой, как и характер британского премьер-министра Бориса Джонсона. Но можно предсказать, что новая отсрочка по Брекзиту может стать негативом для курса евро к доллару и опустить единую европейскую валюту на следующей неделе до 1,1 доллара за евро, и даже снова до 1,08 доллара. Если Брекзит всё-таки состоится 31 октября, то евро может краткосрочно вырасти, вероятно, до 1,13 доллара.

Из других событий предстоящей важнейшей недели 2019 года выделим следующие, тоже весьма важные:

· Первая оценка темпов роста ВВП в еврозоне за третий квартал 2019 года (четверг, 31 октября, в 13:00 мск).

· Предварительная оценка инфляции потребительских цен в еврозоне за октябрь (четверг, 31 октября, в 13:00 мск).

· Данные по рынку труда и занятости в США за октябрь (пятница, 1 ноября, в 15:30 мск).

Прогнозируем на следующей неделе курс доллара к рублю на уровне в 63,2-64 руб., а курс евро к рублю – на отметках в 70-71,1 руб. за евро.

Наталья Мильчакова, заместитель руководителя «Информационно-аналитического центра «Альпари»