Комментарии

ИАЦ «Альпари»: «Евромедведи» активировались в районе 1,1123

25 октября 2019

На торгах в Европе курсы основных валют совершают колебания в ограниченных диапазонах. Курс фунт/доллар снизился на 0,2%, новозеландец/доллар – на 0,32%, другие основные валюты торгуются в небольшом плюсе.

Экономический рост еврозоны замедляется, что оправдывает курс ЕЦБ на смягчение монетарной политики и сохранение ставок на низком уровне. Курс евро/доллар торгуется на уровне 1,1103. К закрытию дня ожидаю снижения цены до 1,1083.

Трейдеры ждут решение ЕС о продлении срока переходного периода для Брекзита. ЕС планирует принять его в начале следующей недели.

Владислав Антонов, аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»


/ СИА /
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