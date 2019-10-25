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ИАЦ «Альпари»: ЦБ поддержал рубль понижением ставки

25 октября 2019

Основное событие сегодняшнего дня — понижение Центробанком России ключевой ставки до 6,5% годовых с 7% ранее. Ожидания рынка разнились: консервативная точка зрения предполагала сокращение ставки на 25 базисных пунктов, что вполне укладывалось в последовательный тренд смягчения денежно-кредитной политики. Прогрессивная позиция подразумевала падение ставки на 50 базисных пунктов за счет сокращения инфляционного давления и нейтрального внешнего фона. Так и получилось.

Инфляция, к слову, по итогам сентября составила 4%, что соответствует инфляционной цели на этот год. Замедление инфляции, как говорится в заключении Банка России, идет с опережением прогнозов. Годовые ожидания ЦБ снижены до 3,2-3,7% с 4,0-4,5% — это сигнал к тому, что регулятор видит предпосылки и для дальнейшего торможения показателя.

Столь масштабный шаг ЦБ предпринимает впервые с 2017 года. Значит, борьба с индексом потребительских цен действительно идет успешно, по крайней мере на уровне сбора официальных данных.

Рубль среагировал повышением на решение по ставке. Доллар США сейчас торгуется по 63,85 руб. (-0,3%), но чуть позже может развернуться и укрепиться до 64-64,10 руб. Евровалюта тоже отступает под напором рубля и торгуется по 70,92 руб. Вероятный коридор колебаний в паре евро/рубль до конца дня составляет 70,80-71,15.

Анна Бодрова, старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»

 


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