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ИАЦ «Альпари»: Снижение ставки ЦБ Азербайджана даст экономике импульс

25 октября 2019

Центробанк Азербайджана понизил учетную ставку на 25 базисных пунктов, до уровня 7,75% с прежнего значения 8%. Понижение показателя в 2019 году, может быть, и не последнее. В начале года учетная ставка в Азербайджане составляла 9,75% годовых.

ЦБ отметил снижение инфляционных рисков, и это позволяет продолжать проведение денежной политики в текущем русле. Регулятор это называет нормализацией, и ввиду сегодняшних цен на нефть и общемировой конъюнктуры похоже, что это действительно так.

Следующее заседание ЦБА запланировано на 13 декабря. Если инфляция в Азербайджане продолжит снижение и спустится к 2,5%, на декабрьском заседании ЦБ вполне сможет понизить ставку еще раз.

Более низкая процентная ставка сможет придать дополнительный импульс экономике за счет активизации бизнеса. И вот это хороший сигнал для экономики.

Анна Бодрова, старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»


/ СИА /
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