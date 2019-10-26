Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 26 октября: 3 095,8701 руб/1 г золота и 37,2900/1 г серебра
26 октября 2019
ЦБ РФ с 26 октября установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
- 1 грамм золота - 3 095,8701 руб.
- 1 грамм серебра - 37,2900 руб.
- 1 грамм платины - 1 909,3900 руб.
- 1 грамм палладия - 3 652,1299 руб.
Стоимость золота
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
39,0399 р. (1,28%).
Стоимость серебра
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
1,3000 р. (3,61%).
Стоимость платины
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
22,5500 р. (1,20%).
Стоимость палладия
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
71,4401 р. (2,00%).
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