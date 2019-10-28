ИАЦ «Альпари»: Индекс МосБиржи проведет торги в коридоре 2870-2900 пунктов

Российские фишки утром в понедельник торгуются в «зеленой» зоне. Индекс МосБиржи и долларовый индекс РТС находятся в плюсе. Фаворитами торгов являются обыкновенные и привилегированные акции «Сургутнефтегаза». Индекс МосБиржи проведет сегодняшние торги в коридоре 2810-2850 пунктов. Нефть сорта Brent торгуется по $61,54, теряя 0,31%. Рубль немного слабеет. Ожидаемый коридор на сегодня по паре доллар/рубль составляет 63,8-64,1, евро/рубль – 70,8-71,1. Евро/доллар – 1,109.

Центральный банк России пошел на более решительные действия и снизил ставку сразу на 0,5% – максимальное смягчение почти за два года. Регулятор также допустил дальнейшее снижение ключевой ставки на ближайших заседаниях. Ключевая ставка снижена с 7% до 6,5%, а прогноз по инфляции на конец 2019 года понижен до 3,2-3,7%. На первый взгляд все выглядит логичным. Однако, с нашей точки зрения, дальнейшее снижение ставки — это плохая идея. Экономический рост не зона ответственности Банка России, этим занимаются профильные министерства. А вот сбережения, их сохранность и защита от инфляции — это прямая задача ЦБ. Заниженные ставки по депозитам уничтожают стимул к сбережениям, естественно бьют по доходам граждан.

Таргет Банка России по ключевой ставке 6-7%, и, с нашей точки зрения, держать ключевую ставку в середине коридора это лучший выбор. Однако не факт, что Банку России близка наша точка зрения, поэтому мы в очередной раз советуем обратить внимание на акции «Газпрома», которые должны по итогам 2019 года порадовать инвесторов привлекательной дивидендной доходностью. Новая дивидендная стратегия компании не за горами.

На рынке говорят, что «Сургутнефтегаз» купит «Лукойл». Ну что же, посмотрим на цифры. Денежная позиция «Сургутнефтегаза» составляет около 3 трлн руб. Капитализация «Лукойла» – 4,6 трлн руб. Хотя, конечно, «Сургут» может занять деньги под сделку и/или выкупить только доли Вагита Алекперова и партнеров. Часть суммы может быть оплачена акциями, как это было при сделке «Юкоса» и «Сибнефти» в 2003 году.

Если сделка состоится, то это станет позитивом для «Сургутнефтегаза», рынок пока по факту не особо учитывает кэш компании. При этом, как и в случае с «Юкосом» и «Сибнефтью», вероятно, произойдет переход на единую акцию, а «Лукойл» станет дочерней структурой «Сургута». Знать бы еще, кому принадлежит сам «Сургутнефтегаз». В любом случае хорошо, что в России есть не только «Роснефть» и «Газпром нефть», но и частные нефтяные компании.

Мы сохраняем нашу ставку на обыкновенные и привилегированные акции «Сургутнефтегаза». Последние в рамках сделки могут быть конвертированы в обычку и, вероятно, без дисконта. Так в свое время поступил «Лукойл».

Александр Разуваев, руководитель «Информационно-аналитического центра «Альпари»