ИАЦ «Альпари»: Валютная пара EUR/USD - ожидается восходящая коррекция

По итогам недели основные валюты продемонстрировали снижение, кроме «канадца». Наибольшее падение по отношению к доллару США показал британский фунт (-1,17%). Швейцарский франк подешевел на 1,01%, евро – на 0,81%, австралийский доллар – 0,53%, новозеландский доллар – на 0,53% и японская иена – на 0,26%. Канадский доллар подорожал на 0,49%.

В пятницу, 25 октября, пара евро/доллар закрылась снижением на уровне 1,1079 на общем фоне укрепления доллара. Участники рынка корректировали свои открытые позиции в преддверии заседания ФРС США, а также неопределённости по Брекзиту. На момент написания обзора евро стоит 1,1086. На конец дня жду укрепления евро до 1,1111.

На этой неделе внимание игроков будет приковано к Брекзиту, заседанию FOMC, а также пятничному отчету по рынку труда в США. Сегодня состоится голосование по вопросу проведения досрочных выборов в Великобритании 12 декабря. Кросс-пара евро/фунт окажет влияние на основную пару евро/доллар.

Все 27 стран ЕС согласились на еще один перенос сроков Брекзита, однако пока что отложили вынесение решения.

В среду американский регулятор огласит решение по процентной ставке. Рынок ожидает снижения ставки на 0,25 процентных пункта.

США и Китай близки к финальной фазе переговоров для заключения торгового соглашения.

В 12:00 мск еврозона опубликует данные об изменении денежного агрегата М3 и объема кредитования частного сектора за сентябрь.

В 14:00 мск в Британии выйдет индекс розничных продаж от Конфедерации Британских Промышленников за октябрь.

В 15:30 мск США представят отчет по торговому балансу за сентябрь и опубликуют индекс экономической активности от ФРБ Чикаго за сентябрь.

В 18:00 мск с речью выступит глава ЕЦБ Марио Драги.

Владислав Антонов, аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»