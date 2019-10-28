ИАЦ «Альпари»: Валютная пара EUR/USD - ожидается восходящая коррекция

В пятницу, 25 октября, пара евро/доллар закрылась снижением на уровне 1,1079 на общем фоне укрепления доллара. Участники рынка корректировали свои открытые позиции в преддверии заседания ФРС США, а также неопределённости по Брекзиту. На момент написания обзора евро стоит 1,1086. На конец дня жду укрепления евро до 1,1111.
На этой неделе внимание игроков будет приковано к Брекзиту, заседанию FOMC, а также пятничному отчету по рынку труда в США. Сегодня состоится голосование по вопросу проведения досрочных выборов в Великобритании 12 декабря. Кросс-пара евро/фунт окажет влияние на основную пару евро/доллар.
Все 27 стран ЕС согласились на еще один перенос сроков Брекзита, однако пока что отложили вынесение решения.
В среду американский регулятор огласит решение по процентной ставке. Рынок ожидает снижения ставки на 0,25 процентных пункта.
США и Китай близки к финальной фазе переговоров для заключения торгового соглашения.
В 12:00 мск еврозона опубликует данные об изменении денежного агрегата М3 и объема кредитования частного сектора за сентябрь.
В 14:00 мск в Британии выйдет индекс розничных продаж от Конфедерации Британских Промышленников за октябрь.
В 15:30 мск США представят отчет по торговому балансу за сентябрь и опубликуют индекс экономической активности от ФРБ Чикаго за сентябрь.
В 18:00 мск с речью выступит глава ЕЦБ Марио Драги.
Владислав Антонов, аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»