ИАЦ «Альпари»: Рубль незначительно снизится

В пятницу, 25 октября, торги по рублевым парам завершились снижением. Пара доллар/рубль просела на 0,34%, до 63,85 руб., евро/рубль – на 0,56%, до 70,72 руб., фунт/доллар – на 0,50%, до 81,92 руб.

Торги на Мосбирже открылись снижением по рублевым парам. Спрос на рисковые активы, в том числе и на валюты развивающихся стран, сохранялся на фоне ожиданий смягчения денежно-кредитной политики ФРС США 30 октября. Также поддержку рублю оказал пик налоговых платежей, приходящийся на последний день недели 25 октября.

Реакция российской валюты на решение ЦБ РФ снизить ключевую ставку на 0,5 процентных пункта, была нейтральной. Рынок закладывал такое снижение в цены, только были сомнения, что ЦБ пойдет на резкое снижение ставки.

На фоне роста доллара США рубль больше укрепился к евро и фунту, чем доллару. По Брекзиту сохраняется неопределенность, поэтому по «британцу» угас «бычий» импульс. Власти ЕС пока не дали ответа, на какой срок они готовы перенести Брекзит. Это станет известно в понедельник или во вторник.

В понедельник, 28 октября, на торгах в Азии нефть торгуется в минусе. Снижение котировок незначительное, поэтому участники рынка вряд ли обратят внимание на него. На минувшей неделе поддержка для нефтяного рынка исходила от сокращения запасов нефти в США, а также возможных действий со стороны ОПЕК и ее союзников, направленных на сдерживание цены от падения.

Сегодня утром на торгах Мосбиржи российская валюта незначительно снижается к доллару и евро. Курс доллара расчетами «завтра» на 10.06 мск повышался на 5 копейки, до 63,91 рубля, курс евро — на 15 копеек, до 70,88 рубля. Стоимость нефти утром снижается на 0,32%, до $61,82 за баррель Brent.

На этой неделе в центре внимания трейдеров находится заседание FOMC, которое должно определить динамику доллара на ноябрь. США и Китай близки к финальной фазе переговоров для заключения торгового соглашения. Так как пара доллар/рубль опять упала ниже отметки 64 руб., то продавцы нивелировали «бычий» сигнал, появившийся 24 октября. В понедельник ожидается движение в диапазоне 63,55-64,15 руб.

Владислав Антонов, аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»