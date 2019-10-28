«Открытие»: Самые неприятные риски для глобальной экономики ослабли

Андрей Кочетков, ведущий аналитик брокерской компании банка «Открытие»

Немного итогов предыдущей недели. Индекс МосБиржи поднялся с 2752,91 п. до 2873,41 п., а индекс РТС с 1355,27 п. до 1421,20 п. Пара EUR-USD упала с $1,1159 до $1,108. Пара USD-RUB снизилась с 64,12 до 63,85, а EUR-RUB с 71,36 до 70,72. Нефть марки Brent подорожала с $59,42 до $62,02 за баррель. Американский индекс широкого рынка S&P 500 поднялся с 2986,20 п. до 3022,55 п.

Рынки продолжают отыгрывать прогресс переговоров США и КНР по торговым вопросам, однако уже нанесённый ущерб оказался значительным. Прибыль китайских предприятий в сентябре упала на 5,3% в годовом выражении. В России инвесторы пока игнорируют какой-либо негатив, так как ставка ЦБ РФ уже непосредственно влияет на интерес к фондовому рынку. В минувшую пятницу она была снижена до 6,5%, что уже ниже дивидендной доходности многих значимых бумаг.

Понедельник будет достаточно скудным на статистику днём. Рынки Сингапура, Индии, Малайзии и Новой Зеландии не работают. Выйдут индексы национальной активности ФРБ Чикаго, индексы от ФРБ Далласа, а также данные по сальдо внешней торговли товарами. В России «Лента» сообщит операционные результаты за III квартал.

Вторник начнём с изучения выступления главы Резервного Банка Австралии. В США в этот день выйдут индексы цен на жильё от S&P/Case-Shiller. Далее индекс потребительской уверенности в США от Conference Board, статистика по незавершённым продажам жилья и отчёт API по запасам нефти. В России «Магнит» сообщит результаты работы за III квартал.

Утром в среду ознакомимся с инфляцией в Австралии за III квартал. Ожидается, что она немного ускорится до 1,7% в годовом выражении с 1,6% кварталом ранее. Франция сообщит предварительную оценку ВВП за III квартал. Ожидается замедление поквартального роста до 0,2%. В Германии безработица останется на уровне 5% в октябре. В еврозоне появятся индексы делового и потребительского доверия, а также делового климата и экономических ожиданий. Далее внимание переключится на данные по рынку труда в США. ADP Services может сообщить о том, что в октябре частный сектор экономики США создал 120 тыс. новых рабочих мест по сравнению с 135 тыс. месяцем ранее. Также будет опубликована предварительная оценка ВВП США за III квартал. Далее отчёт Минэнерго по запасам нефти и нефтепродуктов. Однако главное внимание в этот день будет сосредоточено на заседаниях Банка Канады, который может оставить ставку на уровне 1,75%, а также ФРС, которая также может оставить ставку на уровне 1,75%-2,00%. В России «НОВАТЭК» отчитается по МСФО за III квартал, как и «ЭНЕЛ Россия». Отчёт по РСБУ за III квартал предоставит «Русгидро».

Япония сообщит в четверг предварительную оценку динамики промышленного производства за сентябрь. В Китае ожидаются индексы деловой активности от Национального Бюро Статистики. Промышленный PMI мог остаться на уровне 49,8 п. в октябре. Банк Японии в этот день также примет решение по денежно-кредитной политике, но изменений не ожидается. В еврозоне появится статистика по инфляции за октябрь. Ожидается, что общий показатель останется на уровне 0,8%, а базовая инфляция на уровне 1,0%. Предварительная оценка ВВП еврозоны за III квартал может показать замедление роста до 1,1% с 1,2% кварталом ранее. В США ждём еженедельный отчёт по первичным обращениям за пособием по безработице, а также доходы и расходы физических лиц и цены личного потребления. В России появится отчётность по МСФО от Сбербанка и ММК.

В пятницу будут публиковаться индексы деловой активности в производственной сфере от Японии до США. Япония также может сообщить о росте безработицы до 2,3% в сентябре с 2,2% в августе. Китайский PMI в промышленности от Caixin мог снизиться в октябре до 51,0 п. с 51,4 п. Впрочем, главное внимание в этот день будет обращено на американский рынок труда. Безработица в США могла вырасти до 3,6% с 3,5% в сентябре, а вот число новых рабочих мест может оказаться менее 100 тыс. Вечером также выйдут данные по расходам на строительство, а также индекс ISM в производственной сфере. Выступят представители ФРС, включая президента ФРБ Нью-Йорка Дж. Уильямса. Закроет день отчёт Baker Hughes по активным буровым. В России отчётность по РСБУ предоставят «Аэрофлот» и «Мосэнерго».

Новая неделя в Азии началась позитивно. Рынки надеются на то, что США и КНР продолжат успешно решать вопросы торговых отношений, как об этом заявляют представители обеих сторон. Если же в очередной раз случится конфуз, то экономики как США, так и КНР могут оказаться в ещё более глубоком спаде. В Китае прибыль промышленных предприятий упала в сентябре на 5,3%. К 8:40 мск NIKKEI 225 - 22870,78 п. (+0,31%), Hang Seng - 26922,37 п. (+0,96%), Shanghai Composite - 2972,90 п. (+0,61%).

Прошлая неделя на рынке нефти проходила под знаком дальнейшего прогресса в переговорах США и КНР, а также заверений производителей сохранить ограничение добычи для стабилизации цен. Меж тем нельзя игнорировать и тот факт, что число активных буровых в США сокращается уже 11 месяцев подряд. По данным Baker Hughes, за прошлую неделю число активных буровых в США сократилось на 17 единиц, до 696 штук. Год назад их число составляло 875 единиц. Снижение рисков торговой войны позитивно сказывается на нефти, но негативно на золоте. Резервы SPDR Gold Trust сократились за неделю с 924,64 тонн до 918,48 тонн. Причем цена тройской унции пока удерживается в районе $1500, но обеспечивается это ожиданиями более мягкой политики центральных банков, включая ФРС США. К 9:00 мск Brent - $61,62 (-0,18%), WTI - $56,56 (-0,18%),Золото - $1507,8 (+0,17%), Медь - $5905,1 (+0,11%), Никель - $16605 (-1,01%).

Индекс доллара подрастал на 0,02% до 97,85 п. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США выросла до 1,813%. К 9:00 мск пара EUR-USD - $1,108 (+0,05%), GBP-USD - $1,282 (-0,02%), USD-JPY – 108,74 (+0,07%).

Начало дня на отечественном рынке на фоне растущих рынков Азии будет складываться позитивно. Сырьевые контракты пока не поддерживают надежды на полное прекращение торговой войны, но и самые неприятные риски для глобальной экономики ослабли. Соответственно, при дальнейшем снижении ставки ЦБ РФ доходность российского рынка будет стимулировать покупки. Рубль может немного растерять свои достижения на фоне завершения налогового периода.