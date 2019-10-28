ИАЦ «Альпари»: Российский рынок акций может начать торги ростом

В пятницу нефтяные котировки продолжили умеренный рост, который взял свое начало еще в минувший понедельник. Торги стартовали с отметки $61,2 за баррель марки Brent. В начале американской сессии цена снизилась до $60,7, однако затем развернулась, и достигла $61,8 – максимума с 26 сентября. К закрытию торгов она чуть скорректировалась до $61,7. Цену на локальных максимумах поддержала статистика нефтесервисной компании Baker Hughes. Она показала снижение числа активных нефтяных платформ в США на 17 единиц за неделю, до 696 штук. Утром понедельника цена незначительно снизилась к $61,6. Вероятный диапазон торгов на оставшуюся часть дня для сорта Brent составляет $60,9-62,2 за баррель. Среднесрочный диапазон, который определяется ближайшими значимыми уровнями поддержки и сопротивления, сохраняется между $58,0-68,7.

Основные западные фондовые индексы закрылись в пятницу разнонаправленно. На этом неоднозначном фоне по-разному повели себя и российские индексы. По итогам дня рублевый индекс МосБиржи потерял 0,13%, долларовый индекс РТС на фоне укрепления рубля вырос на 0,54%. Среди лидеров роста – «Сургутнефтегаз» (+6,96%) и «Транснефть»-преф (+2,45%). Американский индекс Dow 30 вырос при этом на 0,57%. Утром понедельника индексы стран АТР дружно росли на 0,1-0,9%. %. Фьючерс на индекс S&P 500 торговался утром вблизи 3 025 п., на 0,15% выше уровня закрытия предыдущего торгового дня. Утренний рост азиатских индексов задает благоприятный внешний фон перед открытием рынка российских акций, который может начать торги ростом. Вероятный дневной коридор по индексу МосБиржи находится в пределах значений 2845-2900 пунктов, по индексу РТС — 1405-1435 пунктов. Сегодня «Лента» опубликует операционные результаты за девять месяцев, а «ТГК-1» – производственные результаты за третий квартал.

Рубль в пятницу укрепился к иностранным валютам, несмотря на снижение ключевой ставки ЦБ РФ на 0,5 п.п., до 6,50% годовых. По итогам дня на МосБирже доллар подешевел до 63,8525 руб. (-21,75 коп.), а европейская валюта снизилась до 70,7225 руб. (-39,75 коп.). При этом евро в ходе торгов обновил к рублю минимумы с 27 сентября. Разница в динамике двух валют связана со снижением пары EUR/USD с 1,1100 до 1,1080. Утреннее незначительное снижение нефтяных котировок может приостановить укрепление рубля на открытии торгов. Ожидаемый дневной диапазон для доллара США составляет 63,2-64,5 руб., для европейской валюты он соответствует 70,0-71,4 руб.

Вадим Иосуб, старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»