ИАЦ «Альпари»: Рубль укрепился после решения ЦБ РФ по процентной ставке

В пятницу, 25 октября, рубль снова вспомнил слегка подзабытую дорогу «на север», то есть наверх, заставив доллар и евро сдаться. К закрытию торгов пятницы курс американского доллара расчётами «завтра» упал на 22 коп. (-0,34%), до 63,85 руб. Курс евро вырос упал ещё сильнее, на 40 коп. (-0,56%), до 70,72 руб.

Банк России в пятницу принял ожидаемое решение о новом снижении ключевой ставки, однако её снижение сразу на 0,5 процентного пункта, до 6,5%, оказалось неожиданным для многих аналитиков: консенсус экспертов предсказывал снижение только на 0,25 процентного пункта и не угадал. На столь радикальное решение ЦБ РФ повлияло замедление темпов инфляции потребительских цен в сентябре до 4%. А по итогам 2019 года, согласно обновлённому прогнозу ЦБ РФ, инфляция может замедлиться даже до 3,2-3,7%.

Как это часто бывает, рубль отреагировал на решение о снижении процентной ставки парадоксально, то есть существенным укреплением вместо ослабления, которое теоретически должно было случиться. Скорее всего, рубль положительно отреагировал на прогноз Центробанка о существенном замедлении инфляции к концу года.

Укреплению рубля в пятницу помог и рост цены на нефть. Цена на нефть Brent выросла в последний рабочий день недели на 0,78%, до $61,68 за баррель. В пятницу вышел еженедельный отчёт Baker Hughes, показавший, что за неделю количество активных буровых вышек в США сократилось даже на целых 17 единиц, что бывает очень редко. Однако сегодня с утра цена на нефть опять идёт вниз, баррель Brent теряет в стоимости 0,2%.

Полагаем, что при открытии торгов рубль может показать разнонаправленную динамику. Мы немного снижаем прогноз по курсу доллара до 63-64,2 руб. и по курсу евро — до 70-71,2 руб.

Наталья Мильчакова, заместитель руководителя «Информационно-аналитического центра «Альпари»