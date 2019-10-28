Комментарии

ПСБ: Внешний фон для российского рынка несколько улучшился

28 октября 2019

К концу прошлой торговой недели настроения на глобальных рынках вновь несколько улучшились. Вновь на повестку дня выходят вопросы торговых отношений США и Китая, и, согласно последним заявлениям сторон, вероятность подписания первой части торговой сделки на саммите АТЭС в середине ноября увеличивается. На выходных министерство торговли Китая выпустило заявление, в котором сказано об окончательном урегулировании основных проблем и подтверждено завершение технических консультаций по части текста соглашения.

В целом аппетит к риску в начале недели умеренно-позитивный. При этом отметим, что текущая неделя будет наполнена важными для рынка событиями – вероятное прояснение вопроса Brexit в части предоставления со стороны ЕС отсрочки предельного срока выхода Британии из Евросоюза, заседание Федрезерва (рынок, согласно фьючерсам на ставку, оценивает вероятность ее снижения на предстоящем заседании в 90%), публикация первой оценки ВВП США за третий квартал и данных по американскому рынку труда за октябрь.

Заметное внимание участников рынка приковано также и к продолжающемуся сезону квартальной корпоративной отчетности. На данный момент уже отчиталась 201 компания из индекса S&P 500, и показатели прибыли 163 из них (82%) превысили уровень консенсус-прогнозов. В ближайшие дни в центре внимания будет находиться публикация отчетности Alphabet (понедельник), Facebook, Apple (среда).

Российский фондовый рынок в ходе пятничных торгов демонстрировал коррекционное движение, однако к концу торговой сессии сократил потери до 0,1% по индексу Мосбиржи. В качестве среднесрочного позитивного фактора для акций продолжаем отмечать тенденцию к снижению ставок на российском рынке. В краткосрочной перспективе при сохранении позитивного внешнего фона видим шансы на движение индекса Мосбиржи к отметке в 2900 пунктов.

Михаил Поддубский, ПАО "Промсвязьбанк"


/ СИА /
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