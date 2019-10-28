Комментарии

ИАЦ «Альпари»: Банк России сдержал слово

28 октября 2019

Георгий Ващенко, начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс»:

На рынке наблюдалась повышенная активность и волатильность. Динамика была разнонаправленной. Индекс Мосбиржи обновил максимум второй день подряд, хотя к вечеру ушел в красную зону. Лидерами роста снова стали акции Сургутнефтегаза (+6,96%), причины роста остались неизвестны. Лидерами снижения на фоне отчетности стали бумаги Интер РАО (-3,01). Пара USD/RUB торговалась в диапазоне 63,50-64.

Банк России выполнил обещание «действовать решительно». Ключевая ставка снижена сразу на две ступени впервые за два года и достигла 6,5%. Рынок ОФЗ почти никак не отреагировал на это событие, хотя столь резкое понижение ставки допускали лишь отдельные аналитики и то в качестве неосновного сценария. Снижение ставки обусловлено преобладанием дефляционных факторов и благоприятным состоянием на финансовых рынках. При этом четкие перспективы дальнейшего смягчения ЦБ не обозначил, мы полагаем, что до конца года ставка останется без изменений. Дальнейшие решения ЦБ будет принимать исходя из динамики инфляции, ставок на денежных рынках. Макропрогноз базируется на ожидании инфляции 4% и роста ВВП на 1,5-2,0%.

Дания одобрила строительство «Балтийского трубопровода». Данное решение не повлияет на сроки строительства «Северного потока-2», однако усилит конкуренцию на польском газовом рынке. Мы полагаем, что новость нейтральная для Газпрома, присутствие которого в Польше сокращается. Объем польского рынка Газпрома около 9-13 млрд куб. м, общий экспорт в Европу около 200 млрд куб. м. Кроме того, в ноябре компания начнет заполнение Турецкого потока, запуск которого намечен на 2020 год.

Торговая идея – АЛРОСА (-1,34%). Покупка, ТР 83 руб. С технической точки зрения, можно попытаться отыграть отбой от поддержки 70 руб., существенно ниже акции не опускались с 2016 г.

Ожидаем смешанную динамику. Не исключаем усиления волатильности на фоне желания игроков фиксировать прибыль в длинных позициях. Прогноз по индексу Мосбиржи: 2850-2900 п. Ожидания по паре USD/RUB: 63,50-64,50.

 

 


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