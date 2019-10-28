Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 28 октября: 3 095,8701 руб/1 г золота и 37,2900/1 г серебра ЦБ РФ с 26 октября установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 3 095,8701 руб.

1 грамм серебра - 37,2900 руб.

1 грамм платины - 1 909,3900 руб.

1 грамм палладия - 3 652,1299 руб. Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 39,0399 р. (1,28%) . Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 1,3000 р. (3,61%) . Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 22,5500 р. (1,20%) . Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 71,4401 р. (2,00%) .

dims

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/ СИА /

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