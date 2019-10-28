Россельхозбанк выступил организатором размещения биржевых облигаций Экспобанк серии БО-02

25 октября успешно завершилось размещение выпуска 3-летних биржевых облигаций ООО «Экспобанк» серии БО-02 в объеме 2 млрд рублей с офертой через 1 год.
Книга заявок по выпуску была открыта с ориентиром по ставке купона 9,0–9,5% годовых. В ходе бук-билдинга было подано более 50 заявок от всех групп инвесторов: банков, инвестиционных и управляющих компаний, а также частных лиц. Финальная ставка квартального купона была определена на уровне 8,75% годовых, что значительно ниже первоначального ориентира. По результатам сбора заявок было акцептованы 42 инвесторские заявки, средний объем которой составил 47,6 млн рублей.
Организаторами размещения выступили «BCS Global Markets», «Райффайзенбанк» и «Россельхозбанк».
Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов. Биржевые облигации включены в Первый котировальный список Московской Биржи.
АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.