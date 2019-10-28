ИАЦ «Альпари»: Фунт рад наличию вариантов по срокам Brexit

Английские лорды получили отсрочку во времени на то, чтобы договориться между собой, и выйти из состава Евросоюза — в любой момент, как только смогут ратифицировать те соглашения, которые Борис Джонсон так тяжело согласовывал с европейскими политиками. Крайний срок Brexit, таким образом, согласован и перенесен с 31 октября 2019 года на 31 января 2020 года.

Для Великобритании это хорошая новость, потому что 12 декабря могут пройти досрочные парламентские выборы, и тогда Джонсону, может быть, удастся быстрее провести ратификацию соглашения с ЕС.

Новая отсрочка для самого Джонсона — компромисс, на который ему очень не хотелось идти. Ранее он говорил, что лучше окажется в «сточной канаве», прежде чем рискнет попросить ЕС о новой отсрочке, но реальность очень быстро все расставила на свои места.

Для фунта стерлингов вариант, при котором у Великобритании еще есть время договориться с самой собой, положителен. Сегодня пара GBP/USD повышается и торгуется по 1,2870. В область 1,2950 она сможет вернуться, если процессы ратификации в палате общин пойдут бодрее, но это вряд ли.

Для рубля наличие у Великобритании вариантов — хорошая новость, которая просто снижает уровень риска вокруг финансовых рынков.

Анна Бодрова, старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»