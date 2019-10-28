ИАЦ «Альпари»: Внешний фон позволяет рублю экономить энергию

Итак, Банк России понизил ключевую ставку сразу на 50 базисных пунктов, но рубль это почти не зацепило. С сегодняшнего дня ставка составляет 6,50% годовых. Но подешевеют ли кредиты вслед за сниженной ставкой? Подешевеют, но слегка - здесь нужно помнить, что для банков кредитные продукты являются одним из основных источников заработка. Сбивать ставку банкам совсем невыгодно, но они вынуждены сейчас это делать, раз ЦБ возглавляет такое движение.

Зато с большой долей вероятности снизятся ставки по рублевым депозитам. Сейчас средняя ставка по такому вкладу составляет 6,8%. Значит, к концу года ставки могут сползти к тем же 6,5%, если не ниже. Переплачивать за пользование деньгами населения финансовые организации сейчас точно не захотят, доступ к средствам ЦБ свободный и недорогой.

Цены на нефть сегодня днем снижаются, но в общем и целом сырьевой рынок в начале недели выглядит сбалансированным. Баррель Brent торгуется выше $61. Численность буровых установок в США, по расчетам Baker Hughes, за прошлую неделю упала к минимумам 2,5 лет, хотя на добыче это не отразилось никак.

В общем, вокруг российской валютной секции в начале финальной октябрьской недели сложилась вполне нейтральная ситуация, что позволяет рублевым парам спокойно консолидироваться в диапазонах. Доллар США проведет сегодняшние торги в пределах 63,80-64,15 руб., но основные движения все так же сосредоточены вокруг 64,00. Евро/рубль чуть повышается, балансирует около 70,85 руб. и может сегодня оставаться в границах 70,80-71,00.

Анна Бодрова, старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»