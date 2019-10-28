Комментарии

ИАЦ «Альпари»: Внешний фон позволяет рублю экономить энергию

28 октября 2019

Итак, Банк России понизил ключевую ставку сразу на 50 базисных пунктов, но рубль это почти не зацепило. С сегодняшнего дня ставка составляет 6,50% годовых. Но подешевеют ли кредиты вслед за сниженной ставкой? Подешевеют, но слегка - здесь нужно помнить, что для банков кредитные продукты являются одним из основных источников заработка. Сбивать ставку банкам совсем невыгодно, но они вынуждены сейчас это делать, раз ЦБ возглавляет такое движение.

Зато с большой долей вероятности снизятся ставки по рублевым депозитам. Сейчас средняя ставка по такому вкладу составляет 6,8%. Значит, к концу года ставки могут сползти к тем же 6,5%, если не ниже. Переплачивать за пользование деньгами населения финансовые организации сейчас точно не захотят, доступ к средствам ЦБ свободный и недорогой.

Цены на нефть сегодня днем снижаются, но в общем и целом сырьевой рынок в начале недели выглядит сбалансированным. Баррель Brent торгуется выше $61. Численность буровых установок в США, по расчетам Baker Hughes, за прошлую неделю упала к минимумам 2,5 лет, хотя на добыче это не отразилось никак.

В общем, вокруг российской валютной секции в начале финальной октябрьской недели сложилась вполне нейтральная ситуация, что позволяет рублевым парам спокойно консолидироваться в диапазонах. Доллар США проведет сегодняшние торги в пределах 63,80-64,15 руб., но основные движения все так же сосредоточены вокруг 64,00. Евро/рубль чуть повышается, балансирует около 70,85 руб. и может сегодня оставаться в границах 70,80-71,00.

Анна Бодрова, старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»

 

 


/ СИА /
SIA.RU - Иркутский деловой портал

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.

Реклама на сайте

Байкальский архитектурно-строительный форум, Иркутск, 8 ноября
Александр Елохов, спикер БАСФ-2019: "На форуме в Иркутке я представлю примеры реализованных в России энергоэффективных зданий"
Как не выбрасывать свои деньги на ветер? Игорь Быков, ГК Prostor Group, об энергоэффективных технологиях и форуме БАСФ-2109
Организаторы БАСФ-2019: Строительный рынок должен быть готов к росту спроса на энергоэффективные дома
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все комментарии | Валюта | Деньги | Ценные бумаги