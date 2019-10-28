ИАЦ «Альпари»: почему так вырос «Сургутнефтегаз»?

За неделю с 18 по 25 октября российский фондовый рынок снова вернулся к взрывному росту. По итогам недели валютный индекс РТС взлетел на 4,9%, до 1421,2 пункта, а рублевый индекс МосБиржи почти догнал своего валютного собрата, поднявшись на 4,4%, до 2873,41 пункта.

Цена на нефть североморской смеси Brent в течение прошлой недели снова пошла в рост, подорожав на 4,6%, и превысив уровень в $61 за баррель. Мировые финансовые и отчасти сырьевые рынки ожидают, что ФРС США на заседании 30 октября вновь понизит процентную ставку. Рост цены нефти способствовал мощному ралли в ряде российских акций нефтегазового сектора. Снижение Банком России ключевой процентной ставки на заседании в пятницу, 25 октября, способствовало повышению привлекательности российского фондового рынка и неудивительно: ставки по депозитам и долговым бумагам будут падать, а привлекательность более рискованных активов, прежде всего, акций «голубых фишек», будет только возрастать.

Обыкновенные акции «Сургутнефтегаза» за неделю в очередной раз сенсационно подорожали, на этот раз на 29%, до 46,58 руб. за бумагу. Как нередко бывает в акциях этого эмитента, рост происходил без новостей. В конце недели в некоторых СМИ появились предположения (со ссылками на неназванные источники) о том, что «Сургутнефтегаз» якобы может приобрести долю в капитале «ЛУКОЙЛа», и это будет доля примерно в 25% капитала «ЛУКОЙЛа», ныне принадлежащая его руководителю Вагиту Алекперову.

В социальных сетях и на форумах трейдеров на эти предположения мгновенно отреагировали прогнозами о том, что «Сургутнефтегаз» может даже приобрести контроль над «ЛУКОЙЛом», исходя из того, что «Сургутнефтегаз» накопил в своей знаменитой кубышке около 3 трлн руб., а капитализация «ЛУКОЙЛа» составляет 4,3 трлн, так что теоретически для «Сургутнефтегаза» приобретение 25% акций «ЛУКОЙЛа» чуть более чем за 1 трлн руб. не являлось бы проблемой.

Однако к вечеру пятницы «ЛУКОЙЛ» опроверг слухи о том, что Алекперов собирается кому-либо продавать свою долю в компании, поэтому, вероятно, на текущей неделе обыкновенные акции «Сургутнефтегаза» возьмут паузу в росте. Наша новая целевая цена по обыкновенным акциям «Сургутнефтегаза» повышена до 48 руб. за акцию, по привилегированным акциям повышена до 40 руб. за акцию. Рекомендуем «держать» и те, и другие бумаги.

Лидером снижения за неделю оказались акции «Новолипецкого металлургического комбината», рухнувшие на фоне растущего рынка на 4,2%, до 123,42 руб. за акцию. Скорее всего, падение произошло из-за обнародованных эмитентом слабых финансовых результатов по МСФО за девять месяцев 2019 года. Выручка «НЛМК» за девять месяцев 2019 года снизилась в годовом исчислении на 9%, до $8,24 млрд, EBITDA понизилась на 24%, до $2,08 млрд, а чистая прибыль снизилась на 34%, до $1,14 млрд. Причиной снижения финансовых результатов эмитент называет ремонтные работы на заводе группы компаний в Липецке, а также снижение мировых цен на сталь. Наша целевая цена за акцию «НЛМК» составляет 128 руб., рекомендуем «держать» акции.

На этой неделе мы ждём индекс РТС в коридоре в 1400-1450 пунктов, а индекс МосБиржи – в рамках значений 2830-2890 пунктов.

Наталья Мильчакова, заместитель руководителя «Информационно-аналитического центра «Альпари»