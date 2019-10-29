ИАЦ «Альпари»: Биржевым оптимистам снова не хватило огонька

К вечеру понедельника рост на российском фондовом рынке выдохся, и ключевые бенчмарки ушли в небольшой минус. Распродаж нет, поскольку для этого отсутствуют поводы и веские основания, но настроения на площадке вполне умеренные. Индекс МосБиржи снижается на 0,3%, до 2865 пунктов, он может пока закрепиться в пределах 2850-2875 пунктов, пока рынок определится с тем, что делать дальше. Индекс РТС консолидируется вокруг 1420 пунктов.

Акции «Норильского никеля» сегодня в поле внимания рынка. В моменте бумага дорожала на 7%, к вечеру прибавляет порядка 2%. Все дело в новостном потоке: Индонезия вводит запрет на экспорт никелесодержащей руды, и это не сенсация, потому что варианты обсуждались и раньше. Инвесторов поддержало то, что запрет внедрен уже с сегодняшнего дня, а не с 1 января будущего года, как предполагалось. Сами рыночные реакции в бумагах «НорНикеля» в большей степени носят все-таки эмоциональный характер: стоимость никеля увеличилась не глобально, в пределах 1%, что дает компании символическую поддержку.

Позитив в бумагах «НорНикеля» потянул за собой вверх и акции «ММК», и «Русала». Конкретно для бумаг «ММК» сегодняшний рост — попытка прервать вялый нисходящий тренд. Если вдохновение покупателей в бумагах металлургических компаний распространится и на вторник, и акциям «ММК» удастся пробить и закрепиться выше 37,35 руб., новой целью подъема станет 38,28. Оттуда попытки развернуть тренд в бумаге будут более эффективными.

Рубль к вечеру продолжает небольшое укрепление в парах с иностранными валютами. Нефть стабильна, информационный поток тоже. В стране идет очередной налоговый период, ЦБ настроен активно и решительно — так почему бы и не дорожать. Доллар США сполз к 63,61 руб. и может просесть до 63,50, что вполне укладывается в краткосрочный торговый диапазон 63,50-64,15. Евро тоже катится вниз, но менее интенсивно, и торгуется по 70,57 руб. Пара евро/рубль может провести ближайшее время в границах 70,35-70,95 руб.

Анна Бодрова, старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»