Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 29 октября: 3 090,5701 руб/1 г золота и 37,2200/1 г серебра
29 октября 2019
ЦБ РФ с 29 октября установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
- 1 грамм золота - 3 090,5701 руб.
- 1 грамм серебра - 37,2200 руб.
- 1 грамм платины - 1 905,6200 руб.
- 1 грамм палладия - 3 661,3301 руб.
Стоимость золота
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
5,3001 р. (0,17%).
Стоимость серебра
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
0,0700 р. (0,19%).
Стоимость платины
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
3,7700 р. (0,20%).
Стоимость палладия
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
9,2001 р. (0,25%).
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