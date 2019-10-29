«Открытие»: Локальные истории позволяют рынку держаться в плюсе

К 15:15 мск индекс МосБиржи подрастал на 0,33% до 2882,93 п., а РТС укреплялся на 0,31% до 1425,55 п. Рост рынка на снижении ставки ЦБ РФ выдохся, но локальные истории позволяют индексам удерживаться в плюсе. Наиболее сильный рост среди «голубых фишек» показывали бумаги ГМК «Норникель». Индонезия с 28 октября ввела запрет на экспорт никельсодержащей руды из-за попыток экспортёров обойти ограничительные квоты. Растут и бумаги «Газпрома», который, похоже, преодолел неуверенность после того, как Дания разрешила прокладку «Северного потока-2» по своим территориальным водам. Существенное снижение показывали акции «ЛУКОЙЛа» после того, как слухи о покупке крупного пакета «Сургутнефтегазом» не подтвердились. В лидерах дня также оказались бумаги X5 Retail Group, привилегированные акции «Сургутнефтегаза», «РУСАЛ» и «Полюс». По последним также можно сказать о том, что интерес к бумагам золотодобывающей компании поддерживается ожиданиями дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики ведущих центральных банков. Среди лидеров снижения преобладали бумаги электрогенерирующих компаний на фоне разбирательств по манипулированию тарифами на электроэнергию. Активность была весьма высокой, к середине торгов объём сделок на основной секции Московской биржи достиг почти 34 млрд рублей.

Укрепление рубля продолжилось на фоне налоговых платежей и роста ожиданий снижения ставки ФРС. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 3925 рублей. Однодневная ставка MosPrime упала до 6,77%, недельная до 6,77%, а месячная до 6,83%. Рубль продолжают поддерживать налоговые платежи, относительно дорогая нефть выше $60 за баррель Brent, а также ожидания того, что ФРС вновь снизит ставку 30 октября. Однако потенциал укрепления уже не кажется столь сильным, так как в конце недели можно ожидать фиксации прибыли спекулянтами по факту завершения налогового периода, размещения ОФЗ и решения ФРС. Собственно говоря, снижение ставки ЦБ РФ на 50 базисных пунктов на минувшем заседании сокращает актуальность Carry trade, хотя рубль всё ещё остаётся одной из самых высокодоходных валют. К 15:15 мск пара USD/RUB – 63,71 (-0,22%), EUR/RUB – 70,72 (без изменений).

Европейские индексы торговались неуверенно. Председатель Евросовета Д. Туск объявил о продлении срока выхода Великобритании из ЕС до 31 января. Впрочем, Лондон может покинуть Евросоюз в любую удобную дату до наступления крайнего срока. Негативом дня стала отчётность HSBC, которая показала снижение прибыли в III квартале на 18% из-за слабого бизнеса в Гонконге на фоне протестов. Активный рост наблюдался в бумагах производителей автомобилей, что можно отнести к фактору дальнейшего снижения рисков торговой войны США и КНР. К 15:15 мск DAX – 12936,01 п. (+0,32%), CAC 40 – 5726,52 п. (+0,08%), FTSE 100 – 7318,77 п. (-0,08%).

Никель торговался в плюсе. Индонезия запретила экспорт никельсодержащей руды с 28 октября в связи с тем, что поставщики не соблюдали ранее установленные квоты. Соответственно, запрет был объявлен на два месяца ранее, что может привести к дефициту на рынке. Оптимизм в нефти был не столь очевидным на фоне слабой статистики по Китаю. Прибыль китайских промышленных предприятий вновь упала в сентябре. Вряд ли данные за октябрь будут лучше, так как производители продолжали работать в условиях американских импортных пошлин, а перспективы переговоров всё ещё оставались довольно туманными. Тем не менее на текущий момент можно говорить, что стороны торговой войны начинают высказываться всё чаще на предмет сближения позиций. К 15:15 мск Brent – $61,52 (-0,34%), WTI – $56,42 (-0,42%), золото – $1506,2 (+0,06%), медь – $5922,74 (+0,41%), никель – $16915 (+0,83%).

Индекс доллара снижался на 0,09% до 97,74 п. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США выросла до 1,84% по сравнению с 1,813% в утренние часы. К 15:15 мск пара EUR/USD – $1,11 (+0,18%), GBP/USD – $1,284 (+0,12%), USD/JPY – 108,72 (+0,06%).

Фьючерсы на индексы США указывали на рост рынка в начале дня от 0,25% в S&P 500 до 0,35% в NASDAQ. Среди наиболее активных бумаг могут оказаться акции Tiffany & Co на фоне предложения о покупке со стороны LVMH. Кроме того, бумаги Microsoft также могут показать рост, следуя за новостями о выигранном контракте на $10 млрд от Пентагона. В остальном на рынок позитивно влияют новости о прогрессе переговоров США и КНР, а также о продлении срока выхода Великобритании из Евросоюза. Российский рынок способен сохранить плюс до закрытия на фоне роста ряда ключевых бумаг, включая ГМК «Норникель» и «Газпром». Впрочем, отечественный рынок также повышает перспективы роста за счёт ожиданий дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики ЦБ РФ.